Украинцев, чье жилье пострадало от атак РФ, призывают подать заявление на компенсацию: как это сделать и что можно получить

В результате террористического обстрела 8 июля Россия только в Киеве повредила 129 зданий. Владельцы недвижимости, понесшие убытки, уже могут подавать заявления на компенсацию от государства по программе єВідновлення.

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Об этом заявила Председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк, сообщает пресс-служба комитета. Так, по состоянию на 10 июля жители Киева и области подали почти 25 тысяч заявлений на компенсацию єВідновлення.

Однако, учитывая недавнюю атаку этих заявлений, должно стать еще больше. Заметим, что в общей сложности за полгода количество заявлений на компенсацию от жителей Киева и Киевщины выросло на 33%.

"По состоянию на сегодняшний день украинцам уже согласовали выплату за уничтоженное и поврежденное жилье за общую сумму в 7,5 млрд гривен только по Киевскому региону (город и область). Что может быть более убедительным, чем реальные цифры?" – подчеркнула Шуляк.

Она отметила – жителям Соломенского, Днепровского, Дарницкого, Святошинского, Деснянского, Шевченковского и Голосеевского районов Киева, жилье которых пострадало или было взале уничтожено российскими ракетами, нужно безотлагательно подаваться на компенсацию.

Алгоритм для получения компенсации єВідновлення:

Подать с помощью портала или приложения Действие информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье;

информационное сообщение о поврежденном или уничтоженном жилье; Подать заявление за компенсацию через портал или приложение Действие , через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса.

, через Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) или у нотариуса. Перед подачей заявления через ЦНАП убедитесь, что объект зарегистрирован в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Без этого получить компенсацию не получится;

Дождаться, пока жилье обследует комиссия – это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации;

– это произойдет в течение 30 дней. Она и вынесет решение о предоставлении компенсации; При положительном решении о компенсации за поврежденное жилье для получения средств гражданину нужно открыть счет "Восстановления" в одном из банков-участников программы. Пока их семь: Приватбанк, Monobank, "Смысл банк", А-банк, ПУМБ, Sportbank и izibank.

В случае уничтоженного жилья алгоритм несколько иной. Для этого гражданину необходимо подать обращение о финансировании приобретения жилья, чтобы забронировать соответствующие средства. Для этого необходимо обновить приложение Действие до последней версии, после чего в разделе есть Восстановление открыть вкладку "Сертификаты на жилье" и нажать "Забронировать средства". В течение 5 рабочих дней заявителю поступит подтверждение в действии о том, что средства забронированы. После этого на приобретение новой недвижимости у граждан есть 30 дней.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сотни украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе єВідновлення. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные о жилье в Государственный реестр прав.

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