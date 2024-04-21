Украинцам выдавали фальшивые гривни: какие купюры самые опасные

Фальшивых гривен в Украине стало меньше – однако полностью от их изготовления мошенники не отказались. Так, по итогам 2023 года на 1 млн настоящих купюр приходилось около 2,1 поддельных, что меньше, чем годом ранее. Чаще всего же аферисты подсовывали украинцам фальшивые банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года.

Об этом сообщили в НБУ. Там отметили: по итогам же 2022 года было около 2,2 фальшивых банкноты на 1 млн настоящих.

"Уровень подделывания банкнот национальной валюты по результатам 2023 оставался низким. Так, по итогам прошлого года на 1 млн шт настоящих банкнот гривни приходилось около 2,1 поддельных (по итогам 2022 года – около 2,2 банкнот). Этот показатель в странах Европейского Союза в 2023 году почти в восемь раз выше и составил примерно 16 банкнот евро (по итогам 2022 года – 13 банкнот)", – говорится в сообщении.

Какие гривни подделывали мошенники

Чаще всего же, отмечается, мошенники подсовывали украинцам фальшивые банкноты старого образца – выпущенные до 2015 года. "Любимым" номиналом фальшивомонетчиков стал 200 грн. На такие банкноты пришлось:

61% от общего количества изъятых подделок;

41% от их общей суммы.

Также в лидерах старые банкноты в 500 грн. Их доля составила:

24% от общего количества изъятых подделок;

41% от их общей суммы.

Кроме того, часто фальшивомонетчики подделывали купюры 100 грн – 8% и 3% соответственно. "Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривни составляли всего 7%", – рассказали в регуляторе.

При этом подчеркивается: мошенники подделывают банкноты старого образца по причине того, что те хуже защищены. Новые же купюры имеют усиленную систему защиты.

"В частности, высокие номиналы 100, 200, 500 и 1 000 грн, которые Национальный банк ввел в обращение в 2015-2020 годах. Для защиты этих банкнот, которые чаще всего привлекают внимание злоумышленников, применены инновационные оптически изменяемые элементы защиты: гражданам их легко проверить, а злоумышленникам очень сложно воспроизвести", – рассказали в НБУ.

Как распознать подделку

Распознать фальшивки можно, в частности на ощупь. В Нацбанке отметили, что так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты. А также изображение цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи ГРН и изображения тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Обращать внимание нужно на:

Изображения.

У настоящих купюр они изменяют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

"Знание элементов защиты банкнот гривны и их проверка при расчетах минимизируют риски получения подделок. Имеющиеся на банкнотах гривны элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, фальшивомонетчики активно подсовывают украинцам и поддельные доллары – в 2023 году на их дою выпало 97% фальшивых банкнот среди всех иностранных валют. При этом чаще всего поддельными оказывались деньги крупных номиналов.

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