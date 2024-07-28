Украинцам выдавали фальшивые гривни: какие купюры подделали мошенники

В Украине увеличилось количество фальшивых денег – причем как гривни, так и иностранной валюты. Так, по итогам первого полугодия 2024 года на 1 млн подлинных банкнот приходилось 3,4 подделки, что на 62% больше по сравнению с прошлым годом.

Видео дня

Об этом сообщили в НБУ, передает "Минфин". Там отметили: среди гривневых банкнот в январе-июне 2024 года 90% фальшивок пришлось на два номинала старых выпусков. Это:

500 грн образца 2006 года;

200 грн 2007-го.

"Гривня нового образца лучше защищена. В том числе и современными оптически-сменными элементами: "оконная" лента и элемент SPARK с кинетическими эффектами движения фонового изображения и изменения цвета соответственно", – объяснили в Нацбанке.

Среди иностранных валют чаще всего подделывают доллар – в 95% случаев. Самой популярной купюрой среди фальшивомонетчиков является 100 долларов.

В то же время, заверили в НБУ: несмотря на рост количества подделок, ничего страшного не происходит. Ведь перед началом полномасштабного вторжения России этот показатель был значительно выше – 7,1 фальшивки на 1 млн настоящих денег.

Как распознать фальшивые гривни

Распознать же фальшивые гривни можно, причем несколькими способами. В частности, на ощупь. Как объяснили в том же Нацбанке, так проверяются:

банкнотная бумага;

рельефность отдельных изображений с лицевой стороны банкноты, "что обеспечивается специальным видом печати".

Кроме того, можно провести проверку, разместив купюру против света. Так проверяется:

Наличие водяных знаков.

В частности, речь идет об изображении портрета, повторяющего портрет, отпечатанный на лицевой стороне банкноты, а также изображении цифрового обозначения номинала или графического знака гривни.

Наличие сквозного элемента.

Речь об изображении цифрового обозначения номинала, выполненного с лицевой и оборотной сторон. Оно приобретает целостный вид без разрывов и смещений при рассмотрении банкноты против света.

Наличие полностью погруженной в толщу бумаги защитной ленты, на которой с помощью увеличительного стекла при рассмотрении банкноты против света можно увидеть в прямом и перевернутом виде изображения номинала, надписи "ГРН" и изображения тризуба.

Также можно проверить подлинность купюры, изменяя угол ее наклона. Обращать внимание нужно на:

Изображения.

У настоящих купюр они меняют цвет при рассмотрении под разными углами. Также при изменении угла наклона банкноты изменяется направление движения фонового изображения ленты (кинетический эффект).

Частично введенную в толщу бумаги полимерную защитную ленту.

Она содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни (в банкнотах номиналом 100-500 грн), Государственного герба Украины и имеет ярко выраженный кинетический эффект.

Изображение цифрового обозначения номинала.

При рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом оно становится видимым – темное на светлом фоне при рассмотрении банкноты с длинной стороны. А светлое на темном фоне – с короткой.

"Знание элементов защиты банкнот гривни и их проверка при расчетах минимизируют риски получения подделок. Имеющиеся на банкнотах гривни элементы защиты позволяют гарантированно выявлять поддельные денежные знаки во время их внимательного визуального и тактильного контроля без применения специального оборудования", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, получить фальшивые деньги украинцы могут, к примеру, в пунктах обмена либо же на черном рынке, покупая валюту с рук. Именно так, в частности, распространяли поддельные доллары и евро уже задержанные правоохранителями аферисты, действовавшие на территории западных областей страны.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!