Украинцам выдадут 6500 грн "на зиму": кто получит деньги в январе

Выплату в 6 500 грн в рамках программы "Теплая зима" дополнительно получат более 5 000 украинских семей – те, кому не удалось предоставить ее в 2024 году. В частности, семьям внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с детьми.

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Об этом сообщил в Министерстве соцполитики. Там отметили: деньги предназначаются, в частности, на покупку детям теплых вещей на зиму.

"Чтобы обеспечить получение помощи всем украинцам, имеющим на нее право, правительство приняло решение провести доначисление тем, кому помощь не была выплачена в 2024 году по техническим причинам, однако люди имели на нее право. Таким образом, еще около 5 тысяч человек смогут получить финансовую помощь "Теплая зима" в размере 6 500 грн", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: обеспечить предоставление выплаты не удалось по ряду причин. В частности, из-за:

отключения электроэнергии в декабре;

невозможности начислить помощь из-за необходимости уточнения данных часть семей не смогли вовремя получить выплату.

В Украине возобновили прием заявок на выплату 10,8 тыс. грн

В то же время, Норвежский совет по делам беженцев (NRC) возобновил программу выплат для пострадавших от войны украинцев с суммой помощи 10,8 тыс. грн на домохозяйство. Чтобы подать заявку, необходимо соответствовать определенным критериям, иметь все документы и действовать в соответствии с инструкциями.

Программа ориентирована на поддержку лиц, проживающих в зонах боевых действий или вынужденно перемещенных. Приоритет отдается домохозяйствам, пострадавшим от военных действий. Основные критерии оценки заявки включают в себя:

местонахождение – проживание в регионах, близких к линии фронта;

статус перемещения – внутренне перемещенные лица (ВПЛ) получают преимущество;

состав семьи и последствия войны – домохозяйства, имеющие значительные убытки из-за войны, будут иметь больший шанс на выплату.

Особенностью программы этого года является то, что заявители должны находиться в пределах международно признанных границ Украины по состоянию на 1991 год. Прием заявок продлится с 20 января по 29 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, размер максимальной помощи для безработных в Украине вырос на 900 грн. С 1 января 2025 года она составляет 8 000 грн, тогда как в 2024-м было 7 100 грн.

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