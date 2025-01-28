Украинцам введут новый налог на пенсию? В Минсоцполитики рассказали, что будет на самом деле

Накопительная пенсионная система в Украине не будет предусматривать повышение налогов и будет работать за счет существующих отчислений из ЕСВ и НДФЛ. По желанию граждане смогут вносить дополнительные добровольные взносы, чтобы увеличить свои пенсионные выплаты.

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Об этом сообщили в Министерстве социальной политики Украины. Законопроекты, связанные с реформой, уже представлены на рассмотрение органов власти для дальнейшего утверждения.

Главной целью реформы является создание справедливой и прозрачной пенсионной системы, учитывающей интересы каждого работника. По словам министерки социальной политики Оксаны Жолнович, новая система будет гарантировать, что люди будут получать пенсию, которая обеспечивает 40% от средней заработной платы в течение жизни.

Ожидается, что изменения позволят уменьшить зависимость от солидарной системы, где выплаты производятся за счет текущих налогов, и добавить к ним накопительный компонент, стимулирующий работников вносить взносы в собственное будущее.

Накопительная система предполагает, что часть средств по вкладам работника и работодателя будет направляться на индивидуальный пенсионный счет работника. Основные положения реформы:

обязательные взносы: отчисления будут составлять около 9% от заработной платы работника, эти средства будут выделены из текущих налогов – ЕСВ (единый социальный взнос) и НДФЛ (налог на доходы физических лиц);

отчисления будут составлять около работника, эти средства будут выделены из текущих налогов – ЕСВ (единый социальный взнос) и НДФЛ (налог на доходы физических лиц); дополнительные добровольные взносы: у каждого работника будет возможность по собственному желанию вносить дополнительные средства для увеличения размера будущей пенсии;

каждого работника будет возможность по собственному желанию вносить дополнительные средства для увеличения размера будущей пенсии; сохранение нынешней солидарной системы: накопительная система будет работать как дополнение к существующим пенсионным выплатам, обеспечивая комбинированный подход.

Как поясняет Министерство, это не приведет к увеличению нагрузки на налогоплательщиков, ведь для введения реформы будут использовать механизмы отчислений. По прогнозам Министерства социальной политики:

благодаря внедрению накопительной системы пенсия работника может увеличиться на 15-20% по сравнению со средней зарплатой в течение жизни;

по сравнению со средней зарплатой в течение жизни; накопительный компонент станет источником дополнительного дохода для пенсионеров наряду с солидарными выплатами.

Министр Жолнович подчеркнула, что коэффициент замещения (отношение пенсии к средней заработной плате) в новой системе будет составлять 40%. Это соответствует европейским стандартам и значительно превышает нынешний показатель в 28%, наблюдаемый среди большинства пенсионеров.

По словам Жолновича, переход на накопительную систему – это необходимый шаг для обеспечения стабильного будущего пенсионеров. Она отметила, что реформа базируется на успешных международных примерах и отвечает европейским регламентам.

Что даст реформа

справедливость и прозрачность: украинцы смогут видеть, как их средства накапливаются и влияют на размер будущей пенсии;

украинцы смогут видеть, как их средства накапливаются и влияют на размер будущей пенсии; дополнительный доход: собственные накопления будут дополнять солидарные выплаты, что позволит обеспечить достойный уровень жизни на пенсии;

собственные накопления будут дополнять солидарные выплаты, что позволит обеспечить достойный уровень жизни на пенсии; гарантии: взносы будут защищены, а накопительная система создаст стабильную основу для развития экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с 1 марта будет проведен масштабный перерасчет пенсий. Размер индексации пока неизвестен, однако предварительно в бюджете ПФУ предусмотрено повышение выплат на 10%.

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