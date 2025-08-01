Украинцам вернули налоги на 270 млн грн: кому государство готово выплатить деньги

За первые полгода 2025-го правом на налоговую скидку воспользовались 74 тыс. украинцев. Им вернули 470 млн грн налога на доходы физических лиц (ПДФЛ) за расходы, например, на ипотеку, страхование и обучение.

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Об этом сообщила и.о. председателя Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух. Она отметила, что в этом году налоговики получили на 1,5 меньше заявок на налоговую скидку, чем за аналогичный период 2024 года. В то же время по сравнению с первым полугодием 2024-го сумма компенсации выросла на 25%.

За что предоставляется скидка

Налоговая скидка предоставляется за некоторые виды расходов. С января по июнь-2025 украинцы чаще всего подавали декларации для получения налоговой скидки по таким расходам:

оплата обучения;

страхование и пенсионные взносы;

уплата процентов по ипотеке.

Также скидку можно получить за расходы на вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление, переоборудование транспорта на биотопливо, а также пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям. Больше всего деклараций на налоговую скидку поступило из таких регионов:

Львовщина – почти 10 тыс.;

– почти 10 тыс.; Киев – 6 тыс.;

– 6 тыс.; Киевщина – 5,2 тыс.;

– 5,2 тыс.; Днепропетровщина – 4,4 тыс.;

– 4,4 тыс.; Тернопольщина – 4,3 тыс.

Как получить налоговую скидку

Налоговая скидка – документально подтвержденная сумма расходов налогоплательщика за отчетный год, на которую разрешается уменьшить его общий годовой налогооблагаемый доход в виде заработной платы или дивидендов. То есть это дает возможность вернуть часть уплаченных налогов в течение одного налогового года.

Чтобы получить налоговую скидку, надо до 31 декабря подать в налоговую пакет документов, включая Декларацию об имущественном состоянии и доходах. Следует учитывать, что на следующие годы такое право не переносится.

Налоговую скидку могут получить резиденты с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика и те, кто отказался от нее по религиозным причинам. Но сумма скидки не может превышать годовой налогооблагаемый доход плательщика в виде заработной платы.

"Такой инструмент – это о доверии и партнерстве между государством и налогоплательщиками. Это пример того, что налоги работают на человека", – отметила Карнаух.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 августа всех поставщиков социальных услуг в Украине освободили от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС). Главное условие – быть включенным в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг.

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