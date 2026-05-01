Украинцам с Дієй "раздадут" по 2 млн грн на жилье: кто может подать заявку с 1 мая
Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временного оккупированных территорий (ВОТ) смогут получить по программе єВідновлення жилищные ваучеры номиналом номиналом 2 млн грн. Прием заявок от переселенцев начнется 1 мая.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. "Сегодня открывается возможность заказать средства для ВПЛ с ВОТ по программе еВідновлення", – заявила глава правительства.
Кто может получить средства
- Украинцы и украинки со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.
- Важно, что возможность действует для получателей помощи, заявки которых уже утверждены комиссиями.
- Всего 3300 украинских семей.
Какой вид помощи предоставляется
- Жилищные ваучеры номиналом на сумму 2 млн грн.
Как получить и использовать ваучер
- Подача заявления
Нужно подать обращение о бронировании средств через приложение Дія. Позже это также можно будет сделать через портал Дія, ЦНАП или нотариуса.
- Проверка наличия средств
"Укрпочта", которая является оператором программы, проверяет наличие финансирования.
- Подтверждение бронирования
Если средства есть, в течение 5 дней приходит сообщение об успешном бронировании. Если финансирование временно отсутствует – заявка попадает в электронную очередь.
- Оформление сделки
После бронирования средств предоставляется 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у нотариуса. В течение этого времени средства резервируются, а нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ.
Если планируете оплатить первый взнос или погасить ипотеку – сначала обратитесь в банк, а затем к нотариусу. Банк должен согласовать кредит и возможность использования ваучера как источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через "Укрпочту".
- Перечисление средств
"Укрпочта" получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора. Если в течение 60 дней сделка не заключена:
- бронирование отменяется;
- средства возвращаются в программу;
- обращение о финансировании можно подать повторно.
На что можно использовать ваучер
- Приобретение квартиры или жилого дома.
- Инвестиция в строительство жилья.
- Первый взнос по ипотеке.
- Погашение части кредита на жилье.
