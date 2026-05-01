Украинцам с Дієй "раздадут" по 2 млн грн на жилье: кто может подать заявку с 1 мая

Станислав Кожемякин
Личные финансы
Стартовал прием заявок на жилищные ваучеры для ВПЛ с УБД

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временного оккупированных территорий (ВОТ) смогут получить по программе єВідновлення жилищные ваучеры номиналом номиналом 2 млн грн. Прием заявок от переселенцев начнется 1 мая.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. "Сегодня открывается возможность заказать средства для ВПЛ с ВОТ по программе еВідновлення", – заявила глава правительства.

Кто может получить средства

  • Украинцы и украинки со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.
  • Важно, что возможность действует для получателей помощи, заявки которых уже утверждены комиссиями.
  • Всего 3300 украинских семей.

Какой вид помощи предоставляется

  • Жилищные ваучеры номиналом на сумму 2 млн грн.

Как получить и использовать ваучер

  • Подача заявления

Нужно подать обращение о бронировании средств через приложение Дія. Позже это также можно будет сделать через портал Дія, ЦНАП или нотариуса.

  • Проверка наличия средств

"Укрпочта", которая является оператором программы, проверяет наличие финансирования.

  • Подтверждение бронирования

Если средства есть, в течение 5 дней приходит сообщение об успешном бронировании. Если финансирование временно отсутствует – заявка попадает в электронную очередь.

  • Оформление сделки

После бронирования средств предоставляется 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у нотариуса. В течение этого времени средства резервируются, а нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ.

Если планируете оплатить первый взнос или погасить ипотекусначала обратитесь в банк, а затем к нотариусу. Банк должен согласовать кредит и возможность использования ваучера как источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через "Укрпочту".

  • Перечисление средств

"Укрпочта" получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора. Если в течение 60 дней сделка не заключена:

  • бронирование отменяется;
  • средства возвращаются в программу;
  • обращение о финансировании можно подать повторно.

На что можно использовать ваучер

  • Приобретение квартиры или жилого дома.
  • Инвестиция в строительство жилья.
  • Первый взнос по ипотеке.
  • Погашение части кредита на жилье.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине продлили программу кэшбэка на топливо до 31 мая 2026 года, установив максимальную компенсацию до 500 грн в месяц с 1 мая. С начала действия программы ее уже использовали более 2 млн украинцев, а большинство пользователей – владельцы авто бюджетного класса.

