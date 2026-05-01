Украинцам с Дієй "раздадут" по 2 млн грн на жилье: кто может подать заявку с 1 мая

Украинцы со статусом внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) с временного оккупированных территорий (ВОТ) смогут получить по программе єВідновлення жилищные ваучеры номиналом номиналом 2 млн грн. Прием заявок от переселенцев начнется 1 мая.

Видео дня

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. "Сегодня открывается возможность заказать средства для ВПЛ с ВОТ по программе еВідновлення", – заявила глава правительства.

Кто может получить средства

Украинцы и украинки со статусом участника боевых действий (УБД) или лица с инвалидностью вследствие войны, которые из-за российской агрессии были вынуждены покинуть свои дома.

Важно, что возможность действует для получателей помощи, заявки которых уже утверждены комиссиями.

Всего 3300 украинских семей.

Какой вид помощи предоставляется

Жилищные ваучеры номиналом на сумму 2 млн грн.

Как получить и использовать ваучер

Подача заявления

Нужно подать обращение о бронировании средств через приложение Дія. Позже это также можно будет сделать через портал Дія, ЦНАП или нотариуса.

Проверка наличия средств

"Укрпочта", которая является оператором программы, проверяет наличие финансирования.

Подтверждение бронирования

Если средства есть, в течение 5 дней приходит сообщение об успешном бронировании. Если финансирование временно отсутствует – заявка попадает в электронную очередь.

Оформление сделки

После бронирования средств предоставляется 60 дней, чтобы заключить договор покупки жилья у нотариуса. В течение этого времени средства резервируются, а нотариус проверяет объект недвижимости, который человек планирует приобрести, регистрирует сделку и вносит сведения в РПЗМ.

Если планируете оплатить первый взнос или погасить ипотеку – сначала обратитесь в банк, а затем к нотариусу. Банк должен согласовать кредит и возможность использования ваучера как источника оплаты, поскольку средства будут поступать не от заемщика, а от государства через "Укрпочту".

Перечисление средств

"Укрпочта" получает запрос на перечисление средств по сделке на счет продавца объекта недвижимости или банка-кредитора в соответствии с условиями заключенного договора купли-продажи или ипотечного договора. Если в течение 60 дней сделка не заключена:

бронирование отменяется;

средства возвращаются в программу;

обращение о финансировании можно подать повторно.

На что можно использовать ваучер

Приобретение квартиры или жилого дома .

или . Инвестиция в строительство жилья .

. Первый взнос по ипотеке .

. Погашение части кредита на жилье.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!