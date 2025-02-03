Украинцам раздают новый вид пенсионных удостоверений: как получить

Украинские пенсионеры могут заменить физическое пенсионное удостоверение на электронное и использовать его в смартфоне. Это можно сделать даже за границей, а готово оно будет в течение 10 дней.

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Об этом сообщили в правительстве. Отмечается, что и бумажное, и электронное пенсионное удостоверение производится на основании заявления лица, которому назначена пенсия. Для этого нужно предоставить в сервисный центр Пенсионного фонда Украины или загрузить в личном кабинете на сайте ПФУ или в мобильном приложении "Пенсионный фонд" следующие документы:

справка о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (РНОКПП);

паспорт гражданина Украины;

цветная фотография, сделанная за последние 6 месяцев (размер 3х2,5 см).

Но после получения электронного пенсионного физический документ теряет силу. Поскольку действующим считается последний документ, который был издан, при проверке через сервис на вебпортале ПФУ "Поиск пенсионного удостоверения" бумажное пенсионное удостоверение будет иметь статус "заменен".

Е-пенсионное удостоверение можно получить через несколько дней с момента обращения человека, но не позднее 10 дней с момента поступления заявления. Сформировать такое пенсионное удостоверение можно даже находясь за границей, но единственным условием является назначение пенсии.

Более того, на е-пенсионное удостоверение можно заменить пенсионное удостоверение, являющееся платежной картой. Для этого электронное пенсионное удостоверение в виде платежной карты нужно вернуть в ближайшее отделение Сбербанка и подать в органы ПФУ заявление на изготовление пенсионного удостоверения.

Также OBOZ.UA сообщал, что украинские пенсионеры, а также государственные органы и учреждения смогут проще проверить пенсионные удостоверения на действительность. Для этого необходимо воспользоваться новым сервисом от Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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