В Украине появилась Дія.Карта "для всех выплат": в каких банках доступна и как оформить. Инструкция

В Украине теперь работает Дія.Карта – универсальная мультисчетная карта для всех государственных выплат с возможностью смешанной оплаты. Оформить ее можно через приложение Дія или в банках-партнерах ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр, вскоре список расширится.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Ранее для каждой помощи приходилось открывать отдельную банковскую карту, а теперь все доступно в смартфоне.

Отмечается, что вскоре перечень партнеров расширится, а украинцы смогут пользоваться картой еще с большим количеством банков. Федоров отмечает, что главное преимущество Дія.Карты – удобство и универсальность. Она позволяет получать различные государственные выплаты на один счет, а также пользоваться смешанной оплатой.

К примеру, если на специальном счете средств недостаточно, система автоматически дополнит платеж собственными деньгами. Кроме того, карта дает возможность пополнять и снимать средства, осуществлять переводы, оплачивать товары и услуги за рубежом, а также разделять финансы между целевыми программами и текущими средствами.

Пользователи могут получить как цифровую, так и пластиковую версию карты. На Дія.Карту уже можно получать широкий спектр выплат, в частности:

социальные пособия (выплаты для ВПЛ, по безработице, пенсии);

целевые программы (есть Книга, Ветеранский спорт, вскоре Пакет школьника);

выплаты по военным облигациям;

возврат вкладов и помощь от международных организаций;

Важно! Пока отдельно остаются карты для программ Национальный кэшбек и еВідновлення.

Как оформить Дія.Карту

авторизоваться в приложении Дія на смартфоне, в нижней части экрана выбрать меню "Сервисы" и пункт "Дія.Карта";

откроется новое окно, в нем будут условия предоставления услуги и кнопка "Начать";

после нажатия "Начать" Дія отобразит меню непосредственно для оформления карты. В нем нужно выбрать кнопку "+";

далее на экране отобразится список доступных банков с перечнем госпрограмм, в которых он участвует;

нужно выбрать один банк из этого перечня, в следующем окне будет кнопка "Открыть карту";

после ее нажатия оформление завершится.

