В Украине появилась Дія.Карта "для всех выплат": в каких банках доступна и как оформить. Инструкция
В Украине теперь работает Дія.Карта – универсальная мультисчетная карта для всех государственных выплат с возможностью смешанной оплаты. Оформить ее можно через приложение Дія или в банках-партнерах ПриватБанк, Monobank и Кредит Днепр, вскоре список расширится.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Ранее для каждой помощи приходилось открывать отдельную банковскую карту, а теперь все доступно в смартфоне.
Отмечается, что вскоре перечень партнеров расширится, а украинцы смогут пользоваться картой еще с большим количеством банков. Федоров отмечает, что главное преимущество Дія.Карты – удобство и универсальность. Она позволяет получать различные государственные выплаты на один счет, а также пользоваться смешанной оплатой.
К примеру, если на специальном счете средств недостаточно, система автоматически дополнит платеж собственными деньгами. Кроме того, карта дает возможность пополнять и снимать средства, осуществлять переводы, оплачивать товары и услуги за рубежом, а также разделять финансы между целевыми программами и текущими средствами.
Пользователи могут получить как цифровую, так и пластиковую версию карты. На Дія.Карту уже можно получать широкий спектр выплат, в частности:
- социальные пособия (выплаты для ВПЛ, по безработице, пенсии);
- целевые программы (есть Книга, Ветеранский спорт, вскоре Пакет школьника);
- выплаты по военным облигациям;
- возврат вкладов и помощь от международных организаций;
Как оформить Дія.Карту
- авторизоваться в приложении Дія на смартфоне, в нижней части экрана выбрать меню "Сервисы" и пункт "Дія.Карта";
- откроется новое окно, в нем будут условия предоставления услуги и кнопка "Начать";
- после нажатия "Начать" Дія отобразит меню непосредственно для оформления карты. В нем нужно выбрать кнопку "+";
- далее на экране отобразится список доступных банков с перечнем госпрограмм, в которых он участвует;
- нужно выбрать один банк из этого перечня, в следующем окне будет кнопка "Открыть карту";
- после ее нажатия оформление завершится.
