Украинцам раздадут бесплатные продукты: кто может рассчитывать на помощь

8 июля 2024 года Красный Крест в городе Дружковка начинает запись на получение гуманитарной помощи в виде продуктовых и гигиенических наборов для одиноких пожилых людей (65+) и людей с инвалидностью (I, II групп), которые еще не получали помощь в этом году. Для записи необходимо иметь паспорт гражданина Украины, ИНН и документ, подтверждающий принадлежность к определенной категории.

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Об этом сообщает Дружковская городская организация общества Красного Креста Украины. 8 июля 2024 г. Красный Крест Украины в городе Дружковка объявил о начале записи на получение гуманитарной помощи.

Эта помощь включает в себя продуктовые и гигиенические наборы и направлена на поддержку самых уязвимых слоев населения. Гуманитарная помощь рассчитана на следующие категории граждан:

одинокие старики (65+);

люди с инвалидностью (I и II групп).

Важно отметить, что помощь оказывается только тем, кто еще не получал гуманитарную помощь в 2024 году от украинского Красного Креста. Для получения помощи необходимо иметь при себе следующие оригиналы документов:

паспорт гражданина Украины;

гражданина Украины; идентификационный код (ИНН);

(ИНН); документ, подтверждающий принадлежность к определенной категории (например, пенсионное удостоверение или справка МСЭК).

Для записи на получение помощи можно обратиться по телефону организации. Они сейчас таковы:

095 908 41 19;

095 908 31 41.

Прием звонков осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 13:00. Деятельность организации основывается на принципах гуманности, нейтральности, независимости и добровольности.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, правительство планирует предоставлять субсидии на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чтобы уменьшить их финансовую нагрузку. Пока документ вынесен на обсуждение среди представителей власти, депутатов и общественности, после чего его рассмотрит правительство.

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