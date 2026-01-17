Украинцам проведут индексацию пенсий: каким будет новый размер выплат
В Украине в марте проведут традиционную индексацию пенсий. Ее ориентировочный размер будет составлять от 11,97% до примерно 14,6%.
Об этом говорится в обновленных расчетах OBOZ.UA. Точный размер индексации будет известен только в конце февраля, потому что тогда станут известны окончательные цифры по инфляции и динамике роста зарплат. Однако, учитывая оценки НБУ, а также предварительную статистику по росту зарплат, уровень индексации будет от 11,97% до около 14,6%.
В правительстве не озвучивают точных цифр (несколько лет назад уже пыталась прогнозировать и очень ошиблись). Здесь важно учитывать, что повышать будут только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. На самом деле реальная пенсия может быть значительно выше в результате ряда доплат (прежде всего возрастных).
Ну и также в 2026-м, вероятно, правительство автоматически не будет индексировать недавно назначенные пенсии. Поэтому часть пенсионеров будет вынуждена или обойтись небольшой доплатой, или обращаться в суд.
При этом очевидно, что из более 10 млн пенсионеров, учитывая уровень пенсий, профессиональную юридическую помощь, обращение в суд ради перерасчета выплат может позволить себе не каждый. Кроме того, не каждый вообще знает о том, что его права нарушаются и индексация проводится неправильно.
Какими будут пенсии в 2026-м: плохие и хорошие новости
Минимальную пенсию в 2026-м повысят на 9,9% – до 2 595 грн. Сам факт повышения прожиточного минимума (а вместе с тем и минимальной пенсии) – положительная новость. Ведь в Бюджетной декларации (ее предыдущей версии) предполагалось, что и в 2026-м, и в 2027-м социальные стандарты могут быть заморожены.
Плохая новость заключается в том, что такого повышения недостаточно. В 2024-м цены выросли на 12%, в 2025-м – на 9,7% (прогноз), тогда как в 2026-м они могут увеличиться на 9,9%. То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%. Тогда как с января 2024-го до конца 2026-го минимальная пенсия вырастет всего лишь на 9,9%.
Это неизбежно приведет к значительному росту уровня бедности среди пенсионеров. В бюджете на 2026-й предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем было в прошлом году.
В целом предусмотрено:
- повышение минимальной и максимальной пенсии;
- повышение надбавки за стаж;
- мартовскую индексацию пенсии;
- продолжение ограничения пенсий, размер которых больше 10 прожиточных минимумов.
Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. Если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.
