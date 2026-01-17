Украинцам проведут индексацию пенсий: каким будет новый размер выплат

В Украине в марте проведут традиционную индексацию пенсий. Ее ориентировочный размер будет составлять от 11,97% до примерно 14,6%.

Об этом говорится в обновленных расчетах OBOZ.UA. Точный размер индексации будет известен только в конце февраля, потому что тогда станут известны окончательные цифры по инфляции и динамике роста зарплат. Однако, учитывая оценки НБУ, а также предварительную статистику по росту зарплат, уровень индексации будет от 11,97% до около 14,6%.

В правительстве не озвучивают точных цифр (несколько лет назад уже пыталась прогнозировать и очень ошиблись). Здесь важно учитывать, что повышать будут только тот размер пенсии, который рассчитан по формуле. На самом деле реальная пенсия может быть значительно выше в результате ряда доплат (прежде всего возрастных).

Ну и также в 2026-м, вероятно, правительство автоматически не будет индексировать недавно назначенные пенсии. Поэтому часть пенсионеров будет вынуждена или обойтись небольшой доплатой, или обращаться в суд.

При этом очевидно, что из более 10 млн пенсионеров, учитывая уровень пенсий, профессиональную юридическую помощь, обращение в суд ради перерасчета выплат может позволить себе не каждый. Кроме того, не каждый вообще знает о том, что его права нарушаются и индексация проводится неправильно.

Какими будут пенсии в 2026-м: плохие и хорошие новости

Минимальную пенсию в 2026-м повысят на 9,9% – до 2 595 грн. Сам факт повышения прожиточного минимума (а вместе с тем и минимальной пенсии) – положительная новость. Ведь в Бюджетной декларации (ее предыдущей версии) предполагалось, что и в 2026-м, и в 2027-м социальные стандарты могут быть заморожены.

Плохая новость заключается в том, что такого повышения недостаточно. В 2024-м цены выросли на 12%, в 2025-м – на 9,7% (прогноз), тогда как в 2026-м они могут увеличиться на 9,9%. То есть за три года кумулятивный уровень инфляции составит 31,6%. Тогда как с января 2024-го до конца 2026-го минимальная пенсия вырастет всего лишь на 9,9%.

Это неизбежно приведет к значительному росту уровня бедности среди пенсионеров. В бюджете на 2026-й предусмотрены расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн. Это на 14,3 млрд грн больше, чем было в прошлом году.

В целом предусмотрено:

повышение минимальной и максимальной пенсии;

повышение надбавки за стаж;

мартовскую индексацию пенсии;

продолжение ограничения пенсий, размер которых больше 10 прожиточных минимумов.

Год Минимальная пенсия Максимальная пенсия 2024 2361 23610 2025 2361 23610 2026 2595 25950

Как ранее писал OBOZ.UA, украинцы могут узнать примерный размер своей пенсии благодаря официальному порталу ПФУ. Если эта сумма маловата, у каждого работника есть ряд инструментов, которые позволят увеличить выплату.

