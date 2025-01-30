Украинцам продавали поддельные водительские удостоверения: сколько стоила фальшивка

Правоохранительные органы Тернопольщины обезвредили организованную преступную группу, которая производила и продавала украинцам поддельные водительские удостоверения. Стоимость фейковых документов варьировалась от 11 до 20 тысяч гривен, а количество проданных за неделю удостоверений достигало 400 штук.

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Как сообщили в Национальной полиции, удостоверения на право управления автомобилем передавались клиентам по почте – цена подделки зависела от категории необходимого удостоверения. Свои услуги дельцы рекламировали на разных интернет-платформах, принимали заказы через мессенджеры, а для получения средств использовали сеть почтовых отделений, где предъявляли поддельные документы с использованием имен реальных людей, но со своими фотографиями.

"Преступная схема работала по четкому графику – партию документов отправляли один раз в неделю. За это время успевали изготовить около 400 подделок. По оперативной информации, прибыль, полученная организованной преступной группой, составляет более 35 миллионов гривен", – отметили в Нацполиции.

В результате около 20 санкционированных обысков в Хмельницкой, Одесской, Львовской и Киевской областях были обнаружены и изъяты доказательства противоправной деятельности. Кроме того, организатору незаконного бизнеса и еще пяти его сообщникам было объявлено о подозрении за совершение преступления в составе организованной преступной группы:

по ч. 3 ст. 199 – изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, существующих в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов ( от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.);

ч. 3 и ч. 4 ст. 358 – подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов Уголовного кодекса Украины (ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет и штраф, пробационный срок или ограничение свободы на 2 года соответственно) .

Также OBOZ.UA сообщал о бывшем сотруднике милиции из Черновицкой области, который производил и продавал поддельные документы с голографическими защитными элементами – в частности водительские удостоверения. За это он получил 5 лет тюрьмы с испытательным сроком 1 год.

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