Украинцам продавали фальшивые доллары: какие купюры опасны

Детективы Бюро экономической безопасности(БЭБ) завершили досудебное расследование в отношении двух иностранцев, которые организовали поставки фальшивых 100-долларовых банкнот в Украину. Поддельную иностранную валюту поставляли из Турции.

Фигуранты дела – граждане Туркменистана и Азербайджана. Они были разоблачены при попытке сбыта фальшивых денег, о чем сообщает пресс-служба БЭБ и Нацполиции.

Злоумышленников задержали "на горячем" с поддельной наличностью на сумму более 10 тыс. долларов США. Подозреваемые продавали подделку за 30% от номинала.

Экспертное исследование показало, что купюры фальшивые. Они не соответствуют настоящим денежным знакам страны-производителя по способу печати и защитным элементам.

В то же время по внешнему виду эти банкноты были похожи на настоящие. Во время обычного визуального осмотра и проверки детектором их невозможно было отличить от оригиналов.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса Украины – изготовление и сбыт поддельных денег и ценных бумаг.

Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества. Арестованных держат под стражей, а обвинительный акт направлен в суд.

Предыдущие случаи предотвращения подделки денег в Украине

В марте была разоблачена группа злоумышленников, которые продавали украинцам поддельные купюры в 100 долларов. По данным следствия, действовали дельцы в столичном регионе. БЭБ отметило: фальшивомонетчики реализовывали подделки за полцены – то есть по 50 долларов.

В начале декабря была разоблачена схема мошенничества с использованием фальшивых долларов в Киеве. Злоумышленник через онлайн-объявления находил продавцов подержанной техники Apple, встречался с ними и рассчитывался фальшивыми 100-долларовыми купюрами. Во время следственных действий детективы БЭБ изъяли фальшивые банкноты. В результате принятых мер был возмещен материальный ущерб потерпевшим в размере более 370 тыс. грн.

