Налоги с продажи вещей на OLX: Гетманцев рассказал украинцам, кто на самом деле должен платить

В Украине не планируют облагать налогами разовые продажи личных вещей на платформах типа OLX – это не будет касаться людей, которые не занимаются бизнесом. Новый законопроект направлен на урегулирование деятельности цифровых платформ и введение налогов только для системных онлайн-продавцов.

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Об этом рассказал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа") в эфире одного из телеканалов. В последние недели в украинском интернет-пространстве разгорелась волна паники, что якобы государство планирует ввести налоги на любые продажи через платформы типа OLX, включая продажу детской коляски, старых книг или ненужной одежды.

По словам Гетманцева, речь идет о законодательных инициативах, которые касаются именно цифровых платформ, а не отдельных граждан. Идея заключается в том, чтобы сами платформы, такие как OLX, Prom.ua, или другие маркетплейсы, отчитывались об объеме операций, осуществляемых через их сервисы. "Цифровые платформы должны отчитываться о тех операциях, которые на них происходят, и удерживать налоги с тех, кто пользуется платформами. Это касается и услуг, и товаров", – пояснил Гетманцев.

Но ключевое уточнение, что это не касается людей, которые не занимаются предпринимательской деятельностью. Если кто-то просто продает одну-две вещи в месяц, старые вещи из дома, то это не бизнес, и облагаться налогом такие транзакции не будут. "Комитет не пропустит ни одно решение, которое влечет за собой уплату налогов теми людьми, которые не осуществляют бизнес. Личные вещи - это личные вещи, здесь мы стали на защиту людей", – подчеркнул депутат.

Ирония в том, что норма о налогообложении любой продажи имущества существует уже давно – еще с предыдущих созывов парламента. Она закреплена в Налоговом кодексе Украины и предусматривает, что теоретически любой доход, даже от продажи старых вещей, подлежит налогообложению по ставке НДФЛ 18%. Однако на практике налоговая эту норму почти не применяла.

Теперь же законопроект от Минфина снижает эту ставку до 5%, что в разы меньше. То есть, по словам Гетманцева, речь идет не о новом давлении на граждан, а наоборот о попытке сделать налоговое законодательство более понятным и гуманным. "Это не драконовский законопроект Минфина, а это драконовская норма, которую с давних времен ввели в наш налоговый кодекс. Она там есть давно, просто никто не обращал внимание", – подчеркнул Гетманцев.

Согласно текущим заявлениям, государство не планирует рассылать "письма счастья" людям, которые разово продают что-то подержанное. Но если речь идет о системной деятельности, например, ежемесячная продажа десятков товаров через маркетплейс – это уже бизнес, и именно на таких продавцов будет ориентирован контроль.

Гетманцев также призвал граждан не поддаваться панике и не верить "зрадам" в соцсетях. Все изменения будут обсуждаться публично, с участием экспертов и общественности. "99,9% измен, которые распространяются по налогообложению, являются ложными", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине начала распространяться новость, что NovaPay (входит в группу компаний "Новая Почта", предоставляет финансовые платежные услуги) с 1 июня ввела ограничения - до 5 наложенных платежей на 30 тыс. грн для физических лиц. Однако речь идет не о количестве посылок, а о финансовых операциях, которые могут быть признаны предпринимательскими и вызвать запрос о происхождении средств.

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