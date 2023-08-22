Украинцам предлагают особую ипотеку для всех: сколько придется платить в месяц и кто получит

В Украине государственная программа "єОселя" с августа масштабировалась, теперь ею могут воспользоваться не только льготные категории. Для льготников сохранили ставку в 3% годовых, а вот для остальных ввели 7%, кроме того, для них придумали еще ограничения: покупать квартиры можно только в домах, которые не старше трех лет (а это дороже, чем в относительно старом доме). Кроме того, использовать льготную ипотеку можно и в квартирах, которые все еще строятся, но речь идет только о небольшом списке избранных застройщиков.

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О том, сколько будет стоить ипотека, кто с ней может воспользоваться и к чему готовиться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Программу расширили на новостройки, но с большими ограничениями

До полномасштабной войны украинцы, которые планировали купить жилье, могли сэкономить до 30% от рыночной стоимости, инвесторов в недвижимость до ее сдачи в эксплуатацию (на этапе строительства). Полномасштабная война ситуацию изменила: спрос на новостройки составляет всего около 20% от того, что было в 2021-м.

Есть множество причин. Во-первых, высокие риски банкротства застройщиков, остановки строительства и т.д, во-вторых – резкое подорожание строительство (на 40% в долларовом эквиваленте). Застройщики чуть ли не больше всех заинтересованы в развитии ипотечного кредитования в Украине.

Государственная программа ипотечного кредитования "єОселя" не только расширила перечень тех, кому предоставляет кредиты, но и также распространилась на еще не построенные дома (первичный рынок). Правда, есть ограничения: "Укрфінжитло" определил небольшой перечень застройщиков, на квартиры которых готовы дать ипотеку.

К примеру, в Киеве купить квартиру в новостройке по программе можно только у двух застройщиков и всего в четырех ЖК. В ЖК "Family & Friends" (входит в программу "єОселя") все однокомнатные квартиры уже проданы, а за двухкомнатную придется заплатить от 2,43 млн грн (37,5 тыс. грн за квадрата). Для сравнения, у "Киевгорстроя" есть ЖК, где стоимость квадратного метра квартиры составляет 26 тыс. грн (то есть на 30,6% меньше).

Елена Дмитриева, член Совета директоров Конфедерации строителей и первый замглавы "Глобус Банка", отмечает: по состоянию на август 2023-го по программе "єОселя" в новостройках купили только 10 квартир. Еще недавно покупать жилье можно было только на вторичном рынке.

Фактически в Украине ипотека существует в первую очередь благодаря государственному кредитованию. И речь идет о квартирах в уже построенных домах. "После старта программы "єОселя" уже было выдано более 2 тыс. кредитов на приобретение жилья преимущественно на вторичном рынке, а также во введенных в эксплуатацию новостройках. Это в 8 раз больше, чем количество выданных кредитов по программам коммерческих банков", – отмечает Дмитриева.

Купить можно квартиру по программе, если:

площадь квартиры составляет не больше 52,5 квадратов (дополнительно 21 квадрат на каждого следующего члена семьи);

для льготных категорий (ставка 3%) – в областных центрах и Киеве дом должен быть введен в эксплуатацию не более 10 лет назад, в других городах - без ограничения возраста;

для других украинцев (ставка 7%) – дому, в котором покупается квартира, должно быть не больше трех лет.

Сколько придется платить за квартиру

В ПриватБанке опубликовали график платежей на кредит в размере 900 тыс. грн. Так, если взять кредит под 7% годовых на 20 лет, при этом стоимость квартиры составляет 1,3 млн грн (за такую сумму можно купить жилье в областном центре), первый взнос составит 400 тыс. грн, ежемесячно придется платить 7030 грн. Расходы на страховку, нотариуса и т.д. составит до 23,2 тыс. грн. В результате придется заплатить 776,5 тыс. грн процентов. То есть если взять 900 тыс. грн, вернуть с процентами придется уже 1,6 млн грн.

Ставка в 7% от "єОселя" в несколько раз ниже рыночной (банки предлагают под 20% и кредиты на квартиры дают крайне неохотно), однако она все еще заставляет украинцев переплачивать за жилье в разы. Дмитриева считает: чтобы сократить кредитную ставку, нужно снизить учетную ставку Нацбанка.

"Снижение размера учетной ставки побуждает к существенному смягчению ипотечных условий. В случае если размер учетной ставки будет снижен, как минимум, еще на 2 п.п., то в среднем ипотечные ставки могут упасть на 3,5-5%", – говорит она.

При этом ипотеку под 7% могут получить далеко не все желающие. Дело в том, что пока ипотеку получили около 2 тыс. человек. А тех денег, которые уже выделили, хватит не более чем на 5 тыс. ипотек. При этом реальная потребность в ипотеке может быть в десятки раз больше.

Есть еще одно препятствие: банки проводят свою оценку клиента и всем подряд деньги не выдают. Если у клиента официально минимальная зарплата, плохая кредитная история, нет поручителей, вероятно, рассчитывать на участие в кредитной программе не стоит. Банк изучает клиента и пытается убедиться, что клиент сможет выплачивать кредит в течение многих лет.

Ипотечное кредитование може дать толчок развитию строительства, однако при этом в условиях высокой учетной ставки, большой инфляции, без государственной поддержки ни один банк не может предложить выгодные условия.