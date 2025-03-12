Украинцам посоветовали заменить водительские удостоверения: сколько придется заплатить
Украинцы могут обменять старое бумажное ламинированное водительское удостоверение на современное – в виде ID-карты. Сделать это можно в любом территориальном сервисном центре МВД. Стоимость услуги – 608 грн плюс банковская комиссия.
Об этом сообщает "Уряд online". Отмечается, что замену удостоверения рекомендуется провести также тем, чей документ:
- был выдан до 2013 года;
- и не отображается в электронных сервисах.
"Пора обновить водительское удостоверение. Если у вас бумажный или выданный до 2013 года документ, не отображающийся в электронных сервисах, обменяйте его удобное удостоверение в виде ID-карты. Это более удобно и обеспечивает больший уровень защиты", – говорится в сообщении.
Как обменять удостоверение
- Предварительно запишитесь на получение услуги через сайт Главного сервисного центра МВД или через терминал самообслуживания в сервисном центре МВД.
- Посетите любой территориальный сервисный центр МВД – независимо от места регистрации.
Какие документы нужны для обмена
- Паспорт.
С отметкой о регистрации места жительства. Либо же ID-карта и выписка о месте жительства.
- Имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену.
- Медицинская справка.
Впрочем,отмечается, во время военного положения она не обязательна.
Как проходит процесс обмена
- При обращении администратор сделает фото для водительского удостоверения.
- Вы получите новое водительское удостоверение на ID-карте в день обращения.
- Новый документ будет отображаться в Дії и Кабинете водителя.
Просроченные водительские удостоверения можно использовать до конца войны
В то же время, просроченные водительские удостоверения в Украине можно использовать до конца войны и, соответственно, садиться с ними за руль. Однако есть важный нюанс – это правило действует только в случае, если срок действия документа истек уже после введения военного положения.
При этом заменить такой документ можно после отмены военного положения в стране. Для этого следует обращаться в сервисные центры МВД.
Если срок удостоверения истек до февраля 2022 года или же если у водителя бумажное ламинированное удостоверение, его все же советуют обменять. То же касается документов, выданных до 2013 года, которые не отображаются в Дії.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские водители, которые нарушили правила дорожного движения, будут получать в Дії фото- и видеодоказательства этого – вместе с уведомлением о наложении штрафа. Это поможет понять, где именно было совершено нарушение.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!