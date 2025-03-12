Украинцам посоветовали заменить водительские удостоверения: сколько придется заплатить

Украинцы могут обменять старое бумажное ламинированное водительское удостоверение на современное – в виде ID-карты. Сделать это можно в любом территориальном сервисном центре МВД. Стоимость услуги – 608 грн плюс банковская комиссия.

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Об этом сообщает "Уряд online". Отмечается, что замену удостоверения рекомендуется провести также тем, чей документ:

был выдан до 2013 года;

и не отображается в электронных сервисах.

"Пора обновить водительское удостоверение. Если у вас бумажный или выданный до 2013 года документ, не отображающийся в электронных сервисах, обменяйте его удобное удостоверение в виде ID-карты. Это более удобно и обеспечивает больший уровень защиты", – говорится в сообщении.

Как обменять удостоверение

Предварительно запишитесь на получение услуги через сайт Главного сервисного центра МВД или через терминал самообслуживания в сервисном центре МВД.

Посетите любой территориальный сервисный центр МВД – независимо от места регистрации.

Какие документы нужны для обмена

Паспорт.

С отметкой о регистрации места жительства. Либо же ID-карта и выписка о месте жительства.

Имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену.

Медицинская справка.

Впрочем,отмечается, во время военного положения она не обязательна.

Как проходит процесс обмена

При обращении администратор сделает фото для водительского удостоверения.

Вы получите новое водительское удостоверение на ID-карте в день обращения.

Новый документ будет отображаться в Дії и Кабинете водителя.

Просроченные водительские удостоверения можно использовать до конца войны

В то же время, просроченные водительские удостоверения в Украине можно использовать до конца войны и, соответственно, садиться с ними за руль. Однако есть важный нюанс – это правило действует только в случае, если срок действия документа истек уже после введения военного положения.

При этом заменить такой документ можно после отмены военного положения в стране. Для этого следует обращаться в сервисные центры МВД.

Если срок удостоверения истек до февраля 2022 года или же если у водителя бумажное ламинированное удостоверение, его все же советуют обменять. То же касается документов, выданных до 2013 года, которые не отображаются в Дії.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские водители, которые нарушили правила дорожного движения, будут получать в Дії фото- и видеодоказательства этого – вместе с уведомлением о наложении штрафа. Это поможет понять, где именно было совершено нарушение.

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