Можно ли сесть за руль с просроченным водительским удостоверением: украинцам указали на важный нюанс

Просроченные водительские удостоверения в Украине можно использовать до конца войны и, соответственно, садиться с ними за руль. Однако есть важный нюанс – это правило действует только в случае, если срок действия документа истек уже после введения военного положения.

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Об этом говорится в разъяснении Главного сервисного центра Министерства внутренних дел (ГСЦ МВД) Украины. "Водительское удостоверение, срок действия которого истек в период военного положения, продолжает действовать на всей территории Украины", – говорится в сообщении.

Отмечается, что заменить такой документ можно после отмены военного положения в стране. Для этого следует обращаться в сервисные центры МВД.

В то же время, если срок удостоверения истек до февраля 2022 года, или же если у водителя бумажное ламинированное удостоверение его все же советуют обменять. То же касается документов, выданных до 2013 года, которые не отображаются в Дії.

Для обмена водительского удостоверения нужно взять с собой паспорт гражданина Украины с отметкой о регистрации места жительства или ID-карту вместе с выдержкой о месте жительства. Также необходимо предоставить копию регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика, старое удостоверение, подлежащее обмену, и медицинскую справку.

В то же время в период военного положения медицинская справка не является обязательной. Паспорт, выписка о месте жительства и налоговый номер можно предъявить в электронном виде через приложение Дія.

Фотографию заранее печатать не нужно, она будет сделана бесплатно на месте при подаче документов. Получить новое удостоверение можно в день обращения.

Стоимость обмена составляет 572 грн, но это без учета банковской комиссии. После получения нового документа он будет сразу отображаться в приложении Дія и в электронном кабинете водителя.

В некоторых случаях замена старого удостоверения возможна даже без визита в сервисный центр – достаточно воспользоваться приложением Дія. Это особенно полезно для водителей, проживающих в отдаленных регионах или не имеющих возможности лично обратиться в отделение МВД. Однако для успешного обмена документа необходимо, чтобы в реестре были доступны обновленные личные данные, включая фотографии. Если оцифрованного фото в базе нет, система не сможет подтвердить личность водителя и процесс обмена не будет завершен.

Следует также учитывать, что у водителя может быть только одно действующее удостоверение. При изготовлении нового документа старый автоматически перестает действовать.

Также отметим, что до 29 марта 2011 года в водительских удостоверениях не указывался срок их действия, тогда как новые удостоверения выдаются со сроком "годности" 30 лет. В случае с водительскими удостоверениями, выданными впервые, срок действия составляет всего 2 года, после чего требуется обновление.

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