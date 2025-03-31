Украинцам посоветовали заменить важный документ: кому следует обратиться в МВД

Украинцы могут обменять старое бумажное ламинированное водительское удостоверение на современное – в виде ID-карты. Стоимость услуги – 608 грн плюс банковская комиссия.

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Об этом сообщает "Уряд online". Отмечается: сделать это можно в любом территориальном сервисном центре МВД.

При этом подчеркивается: замену удостоверения рекомендуется провести также тем, чей документ, был выдан до 2013 года. А также если он не отображается в электронных сервисах.

"Пора обновить водительское удостоверение. Если у вас бумажный или выданный до 2013 года документ, не отображающийся в электронных сервисах, обменяйте его удобное удостоверение в виде ID-карты. Это более удобно и обеспечивает больший уровень защиты", – говорится в сообщении.

Какие документы нужны для обмена

Паспорт – с отметкой о регистрации места жительства. Либо же ID-карта и выписка о месте жительства.

Имеющееся удостоверение водителя, подлежащего обмену.

Медицинская справка (не обязательна во время военного положения).

Как обменять удостоверение

Предварительно запишитесь через сайт Главного сервисного центра МВД или через терминал самообслуживания в сервисном центре МВД.

Посетите любой территориальный сервисный центр МВД – независимо от места регистрации.

Украинцев штрафуют за "неправильные" паспорта

В то же время, при достижении 25 и 45 лет украинцы должны вклеивать в паспорт в форме книжечки новые фотографии, которые будут соответствовать возрасту. Эта норма обязательна, и на это отводится 1 месяц. Если же вовремя не вклеить фото в паспорт старого образца или не заменить его на документ нового, он считается недействительным – и это грозит штрафом от 17 до 51 грн.

Сам же паспорт-книжечка бессрочный, объяснили в Госмиграционной службе. Т.е. принуждать обменивать его на ID-карту никто не станет.

Тем не менее, если владелец документа не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет, паспорт-книжечка обменивается на ID-карту. Причем в обязательном порядке.

Также ID-карта выдается во всех случаях, когда необходима замена паспорта образца 1994 года. В частности, при:

потере;

краже;

порче;

смене фамилии или других данных владельца документа.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время просроченные водительские удостоверения в Украине можно использовать до конца войны и, соответственно, садиться с ними за руль. Однако есть важный нюанс – это правило действует только в случае, если срок действия документа истек уже после введения военного положения.

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