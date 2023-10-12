Украинцам подсовывают фальшивки, опасные магазины процветают: самые опасные банкноты и особенности рынка

В Украине процветают фальшивомонетчики. Они организовали целую сеть онолайн-магазинов, наняли сотни курьеров, научились использовать "Новую почту" так, чтобы оставаться незамеченными, и распространяют миллионы "гривен".

"Купюры" практически невозможно отличить от настоящих, уверяют продавцы. Их якобы принимают даже некоторые терминалы. На самом деле чаще всего правоохранители задерживают тех, кто распространяет фальшивки. Им грозит до семи лет тюрьмы. В то же время организаторы схем остаются безнаказанными.

Самыми опасными считаются купюры в 500 и 200 грн. Фальшивки такого номинала можно получить в небольших магазинах, общественном транспорте, вместе со сдачей на рынках и т.д. О том, как украинцам продают фальшивки и что стоит знать, читайте в материале Oboz.ua.

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Фальшивки отправляют по стране "Новой почтой" и прячут во дворах

Национальный банк еще несколько месяцев назад отчитался: количество фальшивок в стране резко сократилось. Мол, если в 2021-м на миллион настоящих банкнот было 7,1 фальшивых, то по состоянию на 2022-й – всего 2,2. Правда, НБУ ведет статистику только исходя из тех купюр, которые попадают им на экспертизу либо если информацию о фальшивомонетчиках им передали по официальным каналам.

Статистика в прошлом году искажена полномасштабной войной, сколько на самом деле фальшивок в стране – сказать сложно. Однако на самом деле их количество растет. Подделки изготовляют по всей стране и распространяют практически без препятствий. "Деньги" можно купить, пополнив указанный мобильный номер телефона, получить "Новой почтой" или через "клад".

"Новой почтой" запаковываем посылку и отправляем по полной предоплате. Если с посылкой что-то случается, деньги не возвращаем. Можно кладом. Вам в каком районе? Во многих уже есть клады", – рассказывает Oboz.ua анонимный продавец фальшивок в Telegram. В соцсетях работают десятки онлайн-магазинов по продаже фальшивых купюр.

Все они обещают высокое качество печати, гарантируют, что купюры невозможно отличить от настоящих. Более того, фальшивки якобы принимают некоторые банкоматы и терминалы (их перечень озвучивают продавцы).

"Новая почта", если посылку правильно упаковать, распечатывать и проверять ее не будет. Этим и пользуются фальшивомонетчики. Почтовый оператор – самый дешевый способ распространения фальшивок. Но в то же время это и самый опасный метод. Если окажется, что правоохранители вместе с почтовым оператором обнаружили незаконную посылку, они легко могут отследить получателя.

Есть еще один способ – фальшивомонетчики почтой присылают сразу большое количество фальшивок своему сотруднику. Который после разносит фальшивки, прячет их во дворах, парках, посадках, фотографирует тайник и через продавца пересылает фото покупателю.

За тысячу гривен фальшивомонетчики обещают прислать 3 тыс. грн фальшивок. За 1,5 тыс. грн – 5,5 тыс. грн. А за 5 тыс. грн можно купить 18 тыс. грн фальшивок. Также продают и фальшивые доллары: за 100 долларов можно купить 300 фальшивых баксов.

"За 6 тыс. грн продадим карту Монобанка. В набор входит сама карта банка, ксерокопия документов, на которые она оформлена, SIM-карта, к которому привязана карта, кодовое слово, пин-код и доступ к емейлу. Вы можете с помощью этой карты в терминалах пополнить счет фальшивыми купюрами. Потом переводите деньги куда вам нужно и избавляетесь от фальшивок", – рассказывает продавец.

Какие купюры опасны и что стоит знать

Мошенники используют купюры двух номиналов: 500 и 200 грн. Это подтверждает и статистика НБУ, и ассортименты онлайн-магазинов. Купюры попадают в общественный транспорт, в ларьки, магазины, на рынки. При попытке легализовать деньги чаще всего и попадаются фальшивомонетчики.

Именно поэтому вместо того, чтобы самостоятельно использовать напечатанные купюры, преступники их продают. Самостоятельно избавиться от большого количества фальшивок практически невозможно. Их не примут ни в одной из касс, ими невозможно расплатиться ни в одном из крупных магазинов.

Купюры проходят проверку на детекторе валют даже в небольших супермаркетах. И если попасться в магазине с такой купюрой, администрация обязана вызвать полицию. Полицию деньги изымет, а после начнет разбираться: где вы получили купюру.

Как заявляют в пресс-службе СБУ, группу фальшивомонетчиков удалось разоблачить месяц назад. Они пытались продать "купюры" на полмиллиона долларов. Судя по всему, преступники успели "заработать" миллионы гривен до того, как попались правоохранителям. У них были банковские карты на чужие документы, золотые слитки, ценные бумаги и десятки тысяч фальшивых долларов.

За использование фальшивых купюр украинцу грозит до 7 лет тюрьмы. И даже если вам кажется, что вы не оставили следов своего преступления, рано или поздно правоохранители установят, кто распространил подделку.