Украинцам пересчитают пенсии в считанные дни: в Минсоце объяснили, кто и сколько получит

В Украине с 1 марта размер индексации составит 8%. Такой размер прибавки посчитан по формуле и учитывает прошлогоднюю инфляцию и средний за три года роста зарплат.

Индексация на 8% меньше, чем ранее прогнозировали. Тогда, разрабатывая бюджет, предполагали, что пенсии по формуле можно будет повысить на 13%. Такой прогноз основывался, в частности, на оценках уровня инфляции. Однако в результате 2023 года инфляция оказалась в несколько раз ниже, чем прогнозировали, как результат, индексация пенсий будет на уровне 8%, пояснила в комментарии OBOZ.UA замминистра соцполитики Дарья Марчак.

"Индексация на 8% рассчитана по формуле, предусмотренной законодательством. В формуле расчета размера инфляции есть показатель инфляции за прошлый год. Инфляция была в размере всего 5,1%, поэтому и размер индексации получился вот таким", – рассказывает Марчак.

Отметим, в Украине ежегодная индексация считается по формуле:

действующий размер пенсии + размер индексации в %

В свою очередь размер индексации считают как:

50% среднего за три года роста зарплат + 50% инфляция за прошлый год

индексация коснется более 10 млн украинцев :

9,5 млн. гражданских пенсионеров;

около 600 тыс. пенсионеров силовых ведомств;

почти 100 тыс. "чернобыльцев".

"Это уже третья индексация за время полномасштабной войны. Пенсии будут повышены почти на 8%. Средний размер повышения составит 322 грн, а средняя пенсия вырастет до 5717 грн ", – рассказал Шмигаль. Средняя пенсия на 1 января 2024 года, напомним, составила 5385 грн.

В Минсоцполитики уточнили, что индексация-2024 сосредоточится на повышении самых низких пенсий. Также был установлен максимальный размер индексации – он будет временно составлять 1500 грн для всех получателей пенсий и страховых выплат. "Это делается для того, чтобы повысить пенсию для как можно большего количества людей", – объяснили в Минсоци.

Как сообщал OBOZ.UA, требования к стажу для получения пенсий в Украине скоро не сможет выполнить большинство будущих пенсионеров. В этом году для того чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год стажа. Уже в следующем году требования увеличат на 12 месяцев. Постепенно только за 35 лет стажа смогут получать пенсию вовремя. Другим придется работать до 63 или даже 65 лет.

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