Пенсии в Украине смогут получить не все: новое требование не выполнит большинство

В Украине вскоре требования к стажу для получения пенсий большинство выполнить не сможет. В этом году для того, чтобы получить пенсию в 60 лет, нужно иметь 31 год стажа. Уже в следующем году требования увеличат на 12 месяцев. Постепенно только имеющие 35 лет стажа смогут вовремя получать пенсию. Другим придется работать до 63 или даже 65 лет.

Эту норму ввели еще в 2017 году. Тогда на презентации, на которой присутствовал и OBOZ.UA, объяснили, что через 10 лет только 55% украинцев смогут выходить на пенсию в 60 лет. Другим придется работать дольше. Однако те прогнозы не учитывали, что уже через несколько лет часть украинцев потеряют работу сначала из-за пандемии, а затем – полномасштабной войны.

"Эти цифры, которые в 2017-м были, они не могли учитывать последовавшие затем события. Сейчас трудно сказать, сколько украинцев не сможет выполнить эти требования. Это может быть и 60%, и 70%. Данных пока нет, также трудно прогнозировать, какую ситуацию будем иметь через год, два. Ожидать мгновенного экономического роста после войны тоже не стоит, будет определенный сложный период, который проходили и другие страны после длительных войн", – рассказывает старший научный сотрудник Института демографии и социсследований им. Птухи Лидия Ткаченко.

Уже сейчас каждый украинец может посчитать, сколько ему придется работать. Определите, в каком году вам исполнится 60 лет и сколько к этому моменту у вас будет стажа (свой стаж можно проверить на сайте ПФУ). Если в 2025-м, то нужно иметь не менее 32 лет стажа, если в 2026-м – 33 года, в 2027-м – 34 года, в 2028-м – 35 лет стажа. Чтобы выйти на пенсию в 63 года, норма на 10 лет меньше (т. е. в 2025-м – от 22 до 32 лет, в 2026-м – от 23 до 33 лет и т. д).

Для пенсии в 65 лет нужно иметь от 15 лет стажа. Ткаченко уверена: проблемы с выходом на пенсию начнутся уже в следующем году. Сейчас у пенсионеров есть еще стаж до 2000 года, когда не было электронной системы учета взносов и достаточно было, чтобы трудовая книжка лежала на предприятии. Кроме того, ранее в стаж засчитывались обучение, служба в армии.

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января повысили размер пенсии. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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