Украинцам назначают пенсии в Дії: какие документы нужны и как подать заявление. Видео
Чтобы подать заявление о назначении пенсии дистанционно, украинцам теперь даже не нужно выходить из дома. Они могут сделать это в мобильном приложении Дія.
Для этого нужно скачать программу, сформировать Дія.Підпис и сделать скан-копии документов. Это объяснили в Telegram-канале украинского правительства.
Чтобы подать заявление о назначении пенсии, нужно предварительно подготовить скан-копию документов. В частности, понадобятся копии:
- паспорта;
- идентификационного кода (РНОКПП);
- документов о страховом стаже (трудовой книжки, диплома, военного билета и т.п.);
- справку о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2006 (по желанию);
- реквизиты банковского счета для получения выплат;
- фотография для пенсионного удостоверения;
- свидетельство о браке (для женщин при смене фамилии).
Все скан-копии должны быть цветными, четкими и читабельными, а также сделаны из оригиналов документов. Размер документов для загрузки должен быть до 1 Мб, а формат – JPG или PDF. Название файлов должно соответствовать виду документа.
Далее нужно повторить действия по инструкции:
- Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
- Авторизоваться с помощью Дія.Підпис и зайти в личный кабинет.
- В разделе "О пенсионном обеспечении" бокового меню необходимо выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, просмотреть перечень необходимых документов и ознакомиться с требованиями по их сканированным копиям.
- Для избрания способа получения сообщений от Пенсионного фонда Украины необходимо перейти по ссылке "Дистанционное информирование", дать согласие на дистанционное информирование об обработке поданного заявления, выбрав удобный способ, нажать "Сохранить" и "Продолжить".
- В появившемся окне выбрать вид пенсии. Во вкладках, которые будут появляться на экране, необходимо проверить персональные данные, дать согласие на их обработку и заполнить поля помеченные (*).
- Ответить на вопросы Анкеты-опросы для заполнения атрибутов обращения.
- Прикрепите скан-копии необходимых документов.
- Затем на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. В случае необходимости информацию в заявлении можно отредактировать. После чего необходимо нажать Сформировать заявление и Подписать и отправить в ПФУ.
- Подписать заявление в Дії.
- По результатам обработки заявления будет отправлено уведомление о состоянии обработки заявлени
Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине за последние пять лет количество пенсионеров снизилось на миллион человек. Меньше стало тех, кто получает пенсию за выслугу лет и по возрасту. Единственная растущая категория – люди с инвалидностью. Сейчас пенсию по инвалидности получают более 1,5 млн. украинцев. О том, как и почему меняется количество пенсионеров и к чему это приведет, читайте на сайте.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!