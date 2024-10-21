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Украинцам назначают пенсии в Дії: какие документы нужны и как подать заявление. Видео

Станислав Кожемякин
Личные финансы
2 минуты
930
Заявление о назначении пенсии можно подать в Дії

Чтобы подать заявление о назначении пенсии дистанционно, украинцам теперь даже не нужно выходить из дома. Они могут сделать это в мобильном приложении Дія.

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Для этого нужно скачать программу, сформировать Дія.Підпис и сделать скан-копии документов. Это объяснили в Telegram-канале украинского правительства.

Чтобы подать заявление о назначении пенсии, нужно предварительно подготовить скан-копию документов. В частности, понадобятся копии:

  • паспорта;
  • идентификационного кода (РНОКПП);
  • документов о страховом стаже (трудовой книжки, диплома, военного билета и т.п.);
  • справку о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2006 (по желанию);
  • реквизиты банковского счета для получения выплат;
  • фотография для пенсионного удостоверения;
  • свидетельство о браке (для женщин при смене фамилии).
Какие документы необходимы для назначения пенсии в Дії.

Все скан-копии должны быть цветными, четкими и читабельными, а также сделаны из оригиналов документов. Размер документов для загрузки должен быть до 1 Мб, а формат – JPG или PDF. Название файлов должно соответствовать виду документа.

Какие требования к скан-копиям документов для назначения пенсии

Далее нужно повторить действия по инструкции:

  • Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.
  • Авторизоваться с помощью Дія.Підпис и зайти в личный кабинет.
  • В разделе "О пенсионном обеспечении" бокового меню необходимо выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, просмотреть перечень необходимых документов и ознакомиться с требованиями по их сканированным копиям.
  • Для избрания способа получения сообщений от Пенсионного фонда Украины необходимо перейти по ссылке "Дистанционное информирование", дать согласие на дистанционное информирование об обработке поданного заявления, выбрав удобный способ, нажать "Сохранить" и "Продолжить".
  • В появившемся окне выбрать вид пенсии. Во вкладках, которые будут появляться на экране, необходимо проверить персональные данные, дать согласие на их обработку и заполнить поля помеченные (*).
  • Ответить на вопросы Анкеты-опросы для заполнения атрибутов обращения.
  • Прикрепите скан-копии необходимых документов.
  • Затем на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. В случае необходимости информацию в заявлении можно отредактировать. После чего необходимо нажать Сформировать заявление и Подписать и отправить в ПФУ.
  • Подписать заявление в Дії.
  • По результатам обработки заявления будет отправлено уведомление о состоянии обработки заявлени

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине за последние пять лет количество пенсионеров снизилось на миллион человек. Меньше стало тех, кто получает пенсию за выслугу лет и по возрасту. Единственная растущая категория – люди с инвалидностью. Сейчас пенсию по инвалидности получают более 1,5 млн. украинцев. О том, как и почему меняется количество пенсионеров и к чему это приведет, читайте на сайте.

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