Украинцам назначают пенсии в Дії: какие документы нужны и как подать заявление. Видео

Чтобы подать заявление о назначении пенсии дистанционно, украинцам теперь даже не нужно выходить из дома. Они могут сделать это в мобильном приложении Дія.

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Для этого нужно скачать программу, сформировать Дія.Підпис и сделать скан-копии документов. Это объяснили в Telegram-канале украинского правительства.

Чтобы подать заявление о назначении пенсии, нужно предварительно подготовить скан-копию документов. В частности, понадобятся копии:

паспорта;

идентификационного кода (РНОКПП);

документов о страховом стаже (трудовой книжки, диплома, военного билета и т.п.);

справку о заработной плате за 60 месяцев до 30 июня 2006 (по желанию);

реквизиты банковского счета для получения выплат;

фотография для пенсионного удостоверения;

свидетельство о браке (для женщин при смене фамилии).

Все скан-копии должны быть цветными, четкими и читабельными, а также сделаны из оригиналов документов. Размер документов для загрузки должен быть до 1 Мб, а формат – JPG или PDF. Название файлов должно соответствовать виду документа.

Далее нужно повторить действия по инструкции:

Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Авторизоваться с помощью Дія.Підпис и зайти в личный кабинет.

В разделе "О пенсионном обеспечении" бокового меню необходимо выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", ознакомиться с информацией, которая появится на экране, просмотреть перечень необходимых документов и ознакомиться с требованиями по их сканированным копиям.

Для избрания способа получения сообщений от Пенсионного фонда Украины необходимо перейти по ссылке "Дистанционное информирование", дать согласие на дистанционное информирование об обработке поданного заявления, выбрав удобный способ, нажать "Сохранить" и "Продолжить".

В появившемся окне выбрать вид пенсии. Во вкладках, которые будут появляться на экране, необходимо проверить персональные данные, дать согласие на их обработку и заполнить поля помеченные (*).

Ответить на вопросы Анкеты-опросы для заполнения атрибутов обращения.

Прикрепите скан-копии необходимых документов.

Затем на экране появится полная форма заявления о назначении пенсии. В случае необходимости информацию в заявлении можно отредактировать. После чего необходимо нажать Сформировать заявление и Подписать и отправить в ПФУ.

Подписать заявление в Дії.

По результатам обработки заявления будет отправлено уведомление о состоянии обработки заявлени

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине за последние пять лет количество пенсионеров снизилось на миллион человек. Меньше стало тех, кто получает пенсию за выслугу лет и по возрасту. Единственная растущая категория – люди с инвалидностью. Сейчас пенсию по инвалидности получают более 1,5 млн. украинцев. О том, как и почему меняется количество пенсионеров и к чему это приведет, читайте на сайте.

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