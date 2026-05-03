Украинцам начали раздавать жилищные ваучеры: кто получит средства и как ими воспользоваться

В Украине уже согласовали 3 296 жилищных ваучеров для переселенцев на общую сумму 6,59 млрд грн – эти средства дают возможность приобрести жилье в пределах до 2 млн грн на одну семью. Получить помощь в первую очередь могут ВПЛ с временно оккупированных территорий (ВОТ) со статусом участника боевых действий (УБД), а использовать ее разрешено на покупку квартиры или дома или частичное погашение ипотеки.

Видео дня

Об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба. После одобрения заявки комиссией заявитель получает соответствующее уведомление в приложении Дія. Статус "обратитесь к нотариусу" означает, что финансирование подтверждено и можно начинать процедуру покупки жилья.

После этого у человека есть 60 дней, чтобы заключить договор – приобрести квартиру или дом, инвестировать в строительство или использовать средства как часть ипотечного взноса. Оператором программы выступает "Укрпочта", которая проверяет наличие средств и обеспечивает техническое сопровождение процесса.

К работе также привлечено более тысячи нотариусов, которые прошли специальное обучение. Жилищный ваучер – это гарантия финансирования от государства в пределах до 2 миллионов гривен, эти средства можно использовать для:

покупки квартиры или дома;

инвестирования в новостройку;

частичного погашения ипотеки.

В то же время существуют определенные ограничения, ведь приобретенное жилье нельзя продавать в течение 5 лет, а сам ваучер имеет срок действия также 5 лет. Программа имеет четкий социальный акцент, в первую очередь финансирование получают:

ветераны войны;

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны.

Именно эти категории имеют приоритет в очереди, которая формируется автоматически – по дате и времени подачи заявки. Интерес к программе оказался чрезвычайно высоким. Уже в первый час было подано более 5 тысяч заявок, а за первый день – более 12 тысяч.

Всего в системе зарегистрировано более 37 тысяч заявок, из которых более 27 600 уже согласованы на местном уровне. После подачи заявки на бронирование она автоматически попадает в электронную очередь. Если на счету есть средства, система резервирует их для заявителя.

Если же финансирование временно отсутствует, заявка остается в очереди и ждет следующего поступления средств. Важный момент, если человек не использовал забронированные средства в течение 60 дней, они возвращаются в систему и передаются следующему заявителю.

Государство уже направило на первый этап почти 6,6 млрд гривен, что позволяет обеспечить жильем примерно 3,3 тысячи семей. В то же время правительство работает над привлечением дополнительного финансирования – в частности, около 3,9 млрд гривен. В то же время, по словам Кулебы, цель – постепенно расширить программу, чтобы помощь смогли получить все украинцы, которые потеряли жилье из-за войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, которые подали заявки на предоставление государственной помощи при рождении ребенка в январе и феврале, столкнулись с задержкой выплат. Это произошло из-за технической ошибки, которую уже исправили, благодаря чему заявители смогут получить деньги уже в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!