Украинцам могут отменить выплату пенсии: по каким причинам можно потерять выплату

Даже при наличии достаточного трудового стажа и получении пенсии по всем законодательным нормам, существует пять оснований для отмены пенсионных выплат. Они включают недостоверные данные в документах, пребывание пенсионера за границей, признание лица пропавшим без вести, неиспользование пенсии в течение шести месяцев и т.д.

Об этом говорится в законопроекте №9453, который Верховная рада приняла в первом чтении. Он предусматривает дополнительные основания для прекращения выплат даже при наличии достаточного трудового стажа и соблюдения всех законодательных норм. Согласно законопроекту, выплату пенсий могут прекратить в следующих случаях:

если пенсия была назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае пребывания пенсионера за границей в течение всего времени;

в течение всего времени; если лицо признано пропавшим без вести;

если в течение шести месяцев подряд пенсионер не забирал свою пенсию на почте или в течение полугода деньги не снимались с пенсионной банковской карты;

или в течение полугода деньги если получатели пенсии не прошли физическую идентификацию в соответствии с законодательством.

Возобновление выплат после идентификации

Для возобновления выплат пенсии после их прекращения необходимо пройти идентификацию. Это особенно актуально для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), не прошедших идентификацию до 31 марта.

Выплаты будут возобновлены после идентификации, а средства за пропущенные месяцы будут начислены на банковскую карту пенсионера. Процесс идентификации можно пройти несколькими способами:

личный визит в отделение "Ощадбанка" или Пенсионный фонд Украины (ПФУ);

в отделение "Ощадбанка" или Пенсионный фонд Украины (ПФУ); удаленная авторизация через Дія Підпис на сайте электронных услуг ПФУ;

на сайте электронных услуг ПФУ; видеосвязь для подтверждения личности;

для подтверждения личности; получение в зарубежном дипломатическом учреждении удостоверение факта проживания и представления этих документов в ПФУ в случае пребывания за границей.

Пенсионный фонд Украины отмечает, что нет необходимости дополнительно обращаться к ним с заявлением о возобновлении выплаты пенсии, остановленной из-за непрохождения идентификации. После прохождения идентификации выплаты будут обновлены автоматически.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, многодетные матери, воспитавшие пяти или более детей до шестилетнего возраста, могут получить досрочную пенсию в 50 лет при наличии 15 лет страхового стажа. Родители в тех же условиях могут претендовать на пенсию в 55 лет с 20 годами стажа.

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