Украинцам могут не начислить налог на квартиру: кого освободили от уплаты

В Украине часть владельцев квартир и другой недвижимости может не платить налог на имущество, если жилье было повреждено в результате войны. Речь прежде всего идет об объектах, которые из-за боевых действий нуждаются в капитальном ремонте, реконструкции или реставрации. При этом освобождение не возникает автоматически – ключевое значение имеет то, внесли ли информацию о повреждении в специальный государственный Реестр.

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Об этом сообщила Государственная налоговая служба Украины (ГНС). Льгота начинает действовать с первого числа месяца, в котором факт повреждения зафиксировали в Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий, терактов и диверсий из-за вооруженной агрессии России.

Кому могут не начислять налог

Законодательство разделяет поврежденное и уничтоженное имущество, а также предусматривает разные категории повреждений. В частности:

I категория – повреждения ориентировочно до 40%, когда достаточно текущего ремонта;

– повреждения ориентировочно до 40%, когда достаточно текущего ремонта; II категория – повреждения ориентировочно от 41% до 80%, когда необходимы капитальный ремонт или реконструкция;

– повреждения ориентировочно от 41% до 80%, когда необходимы капитальный ремонт или реконструкция; III категория – повреждения ориентировочно от 81% до 100%, когда объект непригоден для использования и нуждается в демонтаже.

Налоговая льгота распространяется на недвижимость II и III категорий при условии, что соответствующие сведения внесены в Реестр. Для объектов II категории дополнительно должна быть приостановлена эксплуатация недвижимости на период проведения капитального ремонта, реконструкции или реставрации.

При этом сам факт того, что дом или квартира пострадали от обстрела, еще не означает автоматического освобождения от налога. Если повреждения незначительные и жилье остается пригодным для проживания, действуют другие правила.

За небольшие повреждения тоже могут отменить налог

Если недвижимость получила незначительные повреждения и нуждается только в текущем ремонте, решение об уменьшении или отмене налога могут принимать местные органы власти. Сельские, поселковые и городские советы, а также военные и военно-гражданские администрации вправе установить для такого имущества более низкую ставку налога или полностью освободить его владельца от уплаты.

То есть в этом случае льгота не действует автоматически по всей Украине. Владельцу стоит проверить решение своего местного совета или военной администрации. При необходимости он также может обратиться туда с вопросом об установлении соответствующей ставки для поврежденного объекта.

Что будет после ремонта

После восстановления недвижимости налоговая обязанность возобновляется. Если квартиру, дом или другой объект отремонтировали, ввели в эксплуатацию и признали пригодным для использования, владелец снова должен платить налог на недвижимость.

Ключевым условием для применения общей льготы является наличие информации о повреждении именно в Государственном реестре. Порядок внесения таких данных определен постановлением Кабинета министров №380. Он распространяется на физических и юридических лиц, чье имущество было повреждено или уничтожено в результате войны начиная с 19 февраля 2014 года.

Кто в целом платит налог на квартиры в 2026 году

Правило о поврежденном имуществе касается не всех владельцев недвижимости. В целом в 2026 году налоговые уведомления-решения за недвижимость получили 2,44 млн украинцев. Речь идет о налоге за 2025 год.

Базовая норма Налогового кодекса предусматривает, что физлица платят налог за площадь свыше:

60 кв. м – для квартиры;

120 кв. м – для жилого дома.

Например, если квартира имеет площадь 70 кв. м, базово налог будет начисляться за 10 "лишних" квадратных метров. При этом местные власти могут увеличить льготную площадь, поэтому конкретные правила зависят от решения соответствующей общины.

Максимальная ставка налога составляет 1,5% от минимальной зарплаты за каждый "лишний" квадратный метр. Для расчета налога за 2025 год, который платят в 2026-м, применяется минимальная зарплата, установленная на 1 января 2025 года. Поэтому максимальная ставка составляет 120 грн за 1 кв. м. При этом конкретная ставка может быть ниже – ее устанавливают местные власти.

Для крупных объектов действует дополнительная фиксированная сумма: если квартира или дом имеет площадь более 300 кв. м, к рассчитанному налогу добавляется 25 тыс. грн в год за каждый такой объект.

По данным ГНС, в 2026 году по состоянию на 28 августа было начислено налоговых обязательств за 2025 год на общую сумму 9,8 млрд грн. Для сравнения, годом ранее за 2024 год было начислено 7,6 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которые выехали за границу, не освобождаются от налога на недвижимость, если по-прежнему владеют жильем в Украине. Поэтому некоторые беженцы могут неожиданно получить налоговую задолженность.

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