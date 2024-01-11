Украинцам масштабно пересчитают пенсии: названы размеры новой индексации

В марте 2024 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 13%. Такой предварительный прогноз озвучило Министерство социальной политики.

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Как напомнил председатель комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев на своей странице в Telegram, законодательство предусматривает такую формулу расчета величины индексации – 50% от инфляции в 2023 году + 50% от среднего за три последних года роста заработных плат (2021/ 2020, 2022/2021, 2023/2022).

"Первая цифра – уже обнародована Госстатом: 50% от годовой инфляции 2023 года (12,9%). По второй – уже имеем две из трех расчетных величин (рост зарплат за периоды 2021/2020 и 2022/2021), а последнюю ( 2023/2022) окончательно сосчитают в середине февраля.Но из тех тенденций, которые наблюдались в течение 2023 года, уже можно примерно ориентироваться на размер индексации ~13%", - написал Гетманцев.

Это меньше, чем было в 2023 году (19,7%), но и инфляцию нам удалось притормозить очень существенно. В марте пенсионеры получат очередное повышение выплат, как это произошло и в прошлом.

Кроме индексации и внедрения бальной системы, детали которых до сих пор не раскрыты, в Украине также провели повышение прожиточного минимума (чего не было в 2023-м).

Как ранее писал OBOZ.UA, с 1 января также повысили размер пенсий. Это касается тех, чьи выплаты привязаны к минималке или прожиточному минимуму.

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