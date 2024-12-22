Украинцам лучше поторопиться с трудоустройством в Германии: что ждет беженцев в 2025-м

Сокращение рабочих мест и усиление конкуренции на рынке труда усложняют трудоустройство для украинских беженцев в Германии. Политические изменения после парламентских выборов в 2025 году могут привести к уменьшению социальной поддержки и активизации дискуссий о возвращении беженцев на родину.

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Об этом пишет DW. Рынок труда Германии, который еще несколько лет назад страдал от дефицита кадров, претерпевает существенные трансформации. Крупные корпорации объявили о массовых сокращениях персонала:

Bosch – 3800 работников;

– 3800 работников; Ford – 2900 человек;

– 2900 человек; Thyssenkrupp – 5000 рабочих мест;

– 5000 рабочих мест; SAP – 3500 человек;

– 3500 человек; Volkswagen – более 35 000 рабочих мест в течение пяти лет.

Если в 2022 году 53% германских компаний заявляли о нехватке персонала, то теперь этот показатель снизился до 43%. Согласно данным института ifo, все меньше компаний планируют расширение штата, в то же время растет количество предприятий, сокращающих рабочие места.

Для украинских беженцев, только планирующих трудоустройство, ситуация становится сложнее. Рынок труда уже не так открыт, как в предыдущие годы, а конкуренция растет, особенно из-за появления большого количества квалифицированных работников из Германии, потерявших работу из-за массовых увольнений.

По данным Экспертного совета по интеграции и миграции, каждый третий немец считает беженцев угрозой для экономического благосостояния страны. Главная причина такого отношения – высокие государственные расходы на содержание соискателей убежища.

Досрочные парламентские выборы в Германии, намеченные на 23 февраля 2025 года, могут стать переломным моментом для украинских беженцев. Блок ХДС/ХСС, имеющий высокие шансы победить, выступает за отмену специальной помощи для украинских беженцев и переход к менее привилегированной системе социальной поддержки.

Эксперты советуют украинцам, которые планируют оставаться в Германии на длительное время активно искать работу. Трудоустройство обеспечит финансовую независимость и обезопасит от возможных изменений в системе социальной помощи. Это особенно важно в условиях, когда экономическая рецессия и социальные настроения в стране создают дополнительные вызовы для иностранцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Польше отменили обязательное требование по трудоустройству иностранцев (украинцев включительно) исключительно по трудовым договорам ("условие о труде"), предоставив работодателям больше гибкости. Также усилен контроль за выдачей разрешений на работу и введены строгие штрафы за нелегальное трудоустройство.

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