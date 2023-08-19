Украинцам изменят алгоритм расчета пенсий: когда это произойдет

В Украине изменят алгоритм расчета пенсий. Уже до конца 2023-го новый алгоритм могут презентовать вместе с проектом введения накопительного уровня пенсионного обеспечения.

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Об этом министр соцполитики Оксана Жолнович заявила в интервью "Укринформу". "Действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка. Скажем, пенсия в 2000-м в 300 гривен в эквиваленте средней заработной платы была неплохой. А теперь с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно отстает, и это несправедливо", – пояснила она.

Конкретные результаты работы над пенсионной реформой, включающей введение накопительной пенсии, появятся уже до конца этого года. В этом году было проведено три повышения пенсий – мартовская индексация, перерасчет пенсий работающим пенсионерам и индексация пенсий украинцев, вышедших на отдых по специальному закону.

По состоянию на начало июля 2023 средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн. С самого начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%.

Пенсии смогут получить не все

В Украине как минимум каждый второй 60-летний не сможет выйти на пенсию в 60 лет уже через 4 года. Ежегодно требования для выхода на пенсию растут, и с 2028-го нужно будет уже 35 лет стажа. Выполнить такую норму смогут в лучшем случае 50% украинцев.

На данный момент для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 30 лет стажа, в 63 года – от 20 до 30 лет стажа, в 65 лет – от 15 до 20 лет стажа.

Ежегодно требования к стажу растут на 12 месяцев. Такие нормы должны были подталкивать украинцев к официальному трудоустройству. Реформу приняли еще в 2017-м. Однако из-за коронавируса и полномасштабной войны часть украинцев по объективным причинам лишилась возможности официально работать.

Сейчас украинцы выходят на пенсию, имея в среднем 32 года стажа. То есть уже через два года значительная часть пенсионеров не выполнит норму для выхода на пенсию вовремя. Критическим моментом станет 2028-й. Такие правила ввели для того, чтобы избежать общего повышения пенсионного возраста.

Ранее OBOZREVATEL подробно писал о том, как происходит арест банковских счетов украинцев. Новые правила вступили в силу 6 мая.

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