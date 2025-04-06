Украинцам изменили правила выплаты пенсий: как можно получить средства за границей и в оккупации

В результате украинцы, выехавшие за границу или живущие в оккупации, столкнулись с трудностями в получении пенсий, однако новые правила позволяют им это делать более удобно – на счет любого украинского банка. Однако обязательными остаются ежегодная идентификация и подтверждение отсутствия пенсии со стороны РФ.

Видео дня

Об этом пишет профильное издание " На пенсии ". После начала полномасштабного вторжения России в Украину миллионы украинцев вынуждены были покинуть свои дома.

Часть людей переехала в другие регионы страны, другие – за границу, а кто-то еще остался жить на временно оккупированных территориях. В такой ситуации вопрос получения пенсий стал критически важным для многих граждан, особенно для тех, кто оказался в зоне риска. Правительство Украины пересмотрело правила выплаты пенсий и страховых выплат для нескольких категорий граждан. Изменения касаются:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), получивших соответствующую справку до 24 февраля 2022 года;

граждан, выехавших за пределы Украины после этой даты;

лиц, проживающих на временно оккупированных территориях.

Раньше пенсии выплачивались преимущественно через "Сбербанк". Однако теперь пенсионеры могут получать выплаты на счета в любом украинском банке. Это новшество дает большую гибкость и удобство, особенно для тех, кто находится в других регионах или за пределами страны.

Для граждан, выехавших за границу или оставшихся на ВТО, обязательным условием является ежегодная физическая идентификация. Она должна быть пройдена до 31 декабря каждого года. В случае невыполнения этого требования выплаты могут быть временно прекращены.

Если проживающий на ТОТ пенсионер не проходил идентификацию в течение полугода, то необходимо хотя бы один раз осуществить финансовую операцию со своего счета. Это станет подтверждением того, что человек жив и самостоятельно пользуется собственными средствами.

Чтобы продолжить получать украинскую пенсию, граждане, проживающие на временно оккупированных территориях или выехавшие из них, должны подтвердить, что не получают пенсию от Российской Федерации. Для этого необходимо подать заявление в Пенсионный фонд Украины в произвольной форме. Этот шаг принципиален, ведь получение пенсий со стороны РФ может считаться двойным финансированием, что противоречит законодательству Украины.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине провели перерасчет пенсий с 1 апреля тем пенсионерам, которые продолжили работу и по состоянию на 1 марта получили 24 месяца дополнительного стажа. Перечисленные пенсии им заплатят с опозданием (но пересчет проведут задним числом с 1 апреля).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!