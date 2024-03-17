Украинцам хотят платить по $10 тыс. долларов за ребенка: что известно о повышении пособия

В Украине готовят имеется значительное увеличение материальной помощи при рождении ребенка. Народные депутаты предлагают повысить размер выплат в более чем девять раз – с 41 280 грн до более 384 тыс. грн, то есть около $9800 в долларовом эквиваленте по текущему курсу. Таким образом, нардепы хотят повысить уровень господдержки семей с детьми, а также простимулировать рождаемость.

Кроме того, предлагается привязать размер пособия к прожиточному минимуму, действующему на момент рождения ребенка. Соответствующие изменения предусматривает законопроект № 11072, который был зарегистрирован в Верховной Раде 11 марта. Так, при условии принятии закона:

государство должно будет оказывать помощь на первого ребенка – в размере, кратном 150 прожиточных минимумов, что составляет 384,5 тыс. грн по состоянию на март 2024 года;

– в размере, кратном 150 прожиточных минимумов, что составляет 384,5 тыс. грн по состоянию на март 2024 года; на второго ребенка предлагается установить выплаты в общей сумме, кратной 100 прожиточных минимумов (256,3 тыс. грн);

предлагается установить выплаты в общей сумме, кратной 100 прожиточных минимумов (256,3 тыс. грн); на третьего и каждого последующего ребенка – в размере, кратном 50 прожиточных минимумов (128,2 тыс. грн).

Первые выплата, по предложению депутатов, должна составлять 20 прожиточных минимумов (51,3 тыс. грн). А последующие выплаты должны производиться в течение трех лет.

Этот шаг народных депутатов поддерживается планами дальнейшего повышения прожиточного минимума. Это также повлияет на фактический размер социальных выплат для детей. Последний рост этого показателя произошел с 1 января 2024 года, когда прожиточный минимум вырост с 2 589 грн до 2 920 грн.

"В последние годы в Украине наблюдается сокращение рождаемости. В целом за последние десять лет рождаемость в Украине сократилась на 40%", – отметили авторы законопроекта в пояснительной записке, аргументируя необходимость роста пособия.

Такой способ повышения рождаемости традиционно вызывает общественные дискуссии. У критиков такой меры возникают вопросы к тому, как разработать ограничительные меры, чтобы лица из слоев населения с повышенными рисками, например, люди с разного рода зависимостями не заводили детей исключительно ради выплат.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в то же время в Украине действует проект по монетизации "пакет малыша". Вместо бокса с самыми необходимыми для грудного ребенка вещами родители могут оформить денежную компенсацию.

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