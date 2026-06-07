Украинцам дали дедлайн до 30 июня: кому могут аннулировать важную выплату

Украинцы, которые получили 2 000 грн по программе "Скрининг здоровья 40+" до 1 мая 2026 года, должны пройти обследование до 30 июня, иначе средства автоматически вернутся в госбюджет. Для тех, кто оформил выплату после 1 мая, деньги остаются доступными в течение двух месяцев с момента зачисления на счет.

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Об этом сообщили в Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ). Программа стартовала в Украине с 1 января 2026 года и направлена на раннее выявление заболеваний у людей в возрасте от 40 лет.

Ее главная цель – помочь украинцам проходить профилактические медицинские обследования еще до появления серьезных симптомов. Ведь многие опасные болезни на начальных стадиях могут развиваться без очевидных признаков, а своевременная диагностика значительно повышает шансы на успешное лечение.

В рамках программы участники получают 2 000 гривен для прохождения необходимых медицинских обследований. Важнейшее правило касается тех украинцев, которые получили средства до 1 мая 2026 года. Именно для этой категории граждан установлен окончательный срок использования денег – до 30 июня 2026 года включительно.

Если человек не пройдет обследование до этой даты, неиспользованные средства будут аннулированы и автоматически вернутся в государственный бюджет. Фактически после завершения дедлайна воспользоваться выделенными 2 000 гривен уже не удастся.

Для украинцев, которые подали заявку после 1 мая 2026 года, действуют другие правила. Теперь средства не привязаны к единой дате завершения программы. Они остаются доступными в течение двух месяцев с момента их зачисления на счет.

Например, если выплату было получено в июне, пройти обследование нужно будет в течение следующих двух месяцев после поступления денег. Для прохождения скрининга украинцы могут выбрать одно из 2 089 медицинских учреждений по всей стране.

Сеть учреждений охватывает практически все регионы Украины, что дает возможность пройти обследование максимально близко к месту жительства. Записаться на прием можно через официальные каналы программы и выбрать удобное медицинское учреждение.

Врачи отмечают, что после 40 лет риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, онкологических болезней и других серьезных патологий постепенно возрастают. Именно поэтому регулярный скрининг позволяет выявить заболевания на ранней стадии.

Для тех, кто получил выплату до 1 мая, после 30 июня средства автоматически вернутся в госбюджет. Никакого дополнительного предупреждения или продления срока пока не предусмотрено. Поэтому участникам программы советуют не ждать последних дней июня, а заранее записаться на обследование и воспользоваться предоставленной возможностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине планируют переписать систему выплат, доплат и повышений для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Их должен четко урегулировать отдельный закон в рамках будущей пенсионной реформы.

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