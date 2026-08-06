Украинцам без Дії, выплатят по 5 тыс. грн: куда обратиться за выплатой

Родители будущих первоклассников уже могут оформить единовременную выплату "Пакет школьника" в размере 5000 гривен на каждого ребенка. Получить помощь можно не только через приложение Дія, но и лично в сервисном центре Пенсионного фонда Украины (ПФУ), подав заявление офлайн.

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Об этом сообщает Министерство социальной политики. Государство предусмотрело альтернативный вариант получения средств – подать заявление можно лично, без смартфона и без установки приложения.

Кто и как может получить 5000 гривен

Право на выплату имеют родители, усыновители и другие законные представители детей, которые в 2026–2027 учебном году пойдут в первый класс в учебных заведениях на подконтрольной Украине территории. Если в школу одновременно идут двое или более детей из одной семьи, пособие выплачивается отдельно на каждого ребенка.

То есть семья может получить не одну выплату, а сразу несколько. Подать заявление на получение средств можно до 1 ноября 2026 года. Для тех, кто пользуется цифровыми сервисами, процедура занимает всего несколько минут. Для оформления необходимо:

авторизоваться в приложении Дія;

открыть раздел "Помощь от государства";

выбрать услугу "Пакет школьника";

указать данные ребенка;

выбрать специальный счет "Забота о ребенке";

проверить информацию и подписать заявление через Дія.Підпис.

Для подачи заявки необходимо иметь в приложении ID-карту или заграничный паспорт, а также подтвержденный налоговый номер.

Помощь можно оформить и без приложения Дія

Важно, что отсутствие приложения Дія не лишает права на государственную помощь. Украинцы, которые не пользуются цифровыми сервисами или не имеют соответствующих документов в смартфоне, могут обратиться в любой сервисный центр ПФУ и подать заявление лично. Для этого нужно взять с собой:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

документы, подтверждающие полномочия законного представителя, если обращается не один из родителей.

Таким образом оформить выплату могут даже те семьи, которые не имеют доступа к современным цифровым сервисам или не используют приложение Дія.

На что можно потратить деньги

Средства по программе "Пакет школьника" поступают исключительно в безналичной форме на специальный счет. Полученные 5000 гривен имеют целевое назначение и не могут быть использованы произвольно. Деньги разрешено тратить на:

школьную одежду;

обувь;

книги;

тетради;

канцелярские принадлежности;

другие товары, необходимые для обучения.

Воспользоваться выплатой необходимо в течение 12 месяцев с момента ее зачисления на счет.

Программа "Пакет школьника" была запущена в 2025 году для поддержки украинских семей при подготовке детей к учебному году. По данным государственных органов, только в прошлом году специальные счета для получения выплаты открыли около 191 тысячи украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года украинцы, имеющие право на ежегодную разовую денежную помощь ко Дню Независимости, получат от 450 до 3100 грн — в зависимости от категории. Большинству получателей деньги перечислят автоматически. В то же время отдельным гражданам необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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