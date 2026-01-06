Украинцам, арендующим жилье, будут возвращать налоги: кто получит выплату

Украинские ветераны, которые арендуют жилье, смогут получить налоговую скидку от государства. Ее будут предоставлять участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны.

Об этом сообщили в Государственной налоговой службе. Новые налоговые правила начали действовать с 1 января 2026 года.

Получить налоговую скидку смогут участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны, которые платят по договору аренды жилья – квартиры или дома. Это даст им возможность вернуть часть уплаченного налога на доходы физических лиц.

"Цель усовершенствования налогового законодательства – усиление социальной защиты и поддержка граждан, которые защищали независимость и территориальную целостность Украины", – объяснили налоговики.

Условия предоставления налоговой скидки

Налоговая скидка – документально подтвержденная сумма расходов налогоплательщика за отчетный год, на которую разрешается уменьшить его общий годовой налогооблагаемый доход в виде заработной платы или дивидендов. То есть это дает возможность вернуть часть уплаченных налогов в течение одного налогового года за такие расходы:

оплату обучения;

страхование и пенсионные взносы;

уплату процентов по ипотеке;

вспомогательные репродуктивные технологии и усыновление;

переоборудование транспорта на биотопливо;

пожертвования или благотворительные взносы неприбыльным организациям.

Как получить возврат средств

Чтобы получить налоговую скидку, надо до 31 декабря подать в налоговую пакет документов, включая Декларацию об имущественном состоянии и доходах. Следует учитывать, что на следующие годы такое право не переносится.

Налоговую скидку могут получить резиденты с регистрационным номером учетной карточки налогоплательщика и те, кто отказался от нее по религиозным причинам. Но сумма скидки не может превышать годовой налогооблагаемый доход плательщика в виде заработной платы.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 января 2026-го в Украине выросли налоги для физлиц-предпринимателей (ФЛП), которые находятся на едином налоге. Рост связан с увеличением прожиточного минимума и минимальной зарплаты.

