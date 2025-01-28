Украинца оштрафовали на 17 тысяч, потому что он проигнорировал повестку по месту регистрации: суд решил, законно ли это

Богодуховский районный суд Харьковской области, рассматривая дело 613/2180/24, отменил штраф в 17 тыс. грн за игнорирование повестки с вызовом в ТЦК СП. Повестку отправили по месту регистрации, хотя истец, обновляя данные с помощью Резерв+, указал другой адрес. Именно поэтому суд решил, что истец не был должным образом уведомлен.

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Как говорится в материалах дела, имеющихся в распоряжении OBOZ.UA, суд решил, что повестки военнообязанному должны были отправлять на тот адрес, который он указал в Резерв+, а не по месту регистрации. Истец отменить штраф помог адвокат, сам в суд он не явился.

В обоснование исковых требований адвокат пояснил, что в постановлении говорится о нарушении им законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации и наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. рублей. грн по ч.3 ст.210-1 КУоАП. Причина – истец не явился по вызову в ТЦК СП. Однако повестки истец не получал, как указано в обжалованном постановлении – повестка была возвращена отправителю. Кроме того, повестка была направлена по неверному адресу.

Суд отмечает, что 20.05.2024 истец зарегистрировался в мобильном приложении "Резерв+" и внес свои сведения в Единый реестр призывников, военнообязанных и резервистов, получил военно-учетный документ и обновил свои данные, что подтверждается соответствующими сведениями из приложения "Резерв+", а также данными из АИТС "Оберег", в котором указана дата сверки контактных данных 20.05.2024.

Согласно сведениям электронного военно-учетного документа, истец указал свой адрес проживания, мобильный телефон, электронную почту; статус данных обновлены в срок. Таким образом, у ответчика отсутствовали фактические основания для вызова по повестке для уточнения данных, поскольку он обновил свои данные.

Вместе с тем, по предписаниям п.34 Порядка № 560, в случае уточнения военнообязанных своих учетных данных повестка ему должна направляться по адресу места жительства, указанному при уточнении учетных данных. В данном случае истец при обновлении данных указал адрес места жительства как ВПЛ, отличающейся от зарегистрированного места жительства.

"Учитывая, что ответчик при отправке повестки ошибся с адресом проживания истца и принял во внимание адреса, указанной при обновлении данных, как это предусмотрено п.34 Порядка № 560, истец не может считаться должным образом уведомленным в понимании п.41 Порядка № 560", - говорится в материалах дела.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине одобрили законопроект о скидке в 50% штрафа ТЦК (территориальный центр комплектования) для уклонян, поскольку 6 млн граждан не уточнили свои военно-учетные данные. Предлагаемые изменения должны упростить процедуры и стимулировать исполнение обязанности.

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