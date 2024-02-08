Украинским семьям бесплатно раздают экоподгузники для детей: кто и как может получить

Украинские семьи могут получить от благотворительного фонда BGV Charity Fund наборы экоподгузников для детей от рождения до 3-х лет. Для этого нужно подать анкету.

Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить заявку на официальном сайте BGV. В анкете следует указать следующие данные:

информация о ребенке;

данные родителя;

данные для отправки помощи Новой почтой.

Вместе с анкетой необходимо отправить фото или сканы следующих документов :

свидетельство о рождении ребенка;

паспорт одного из родителей;

индивидуальный налоговый номер

После заполнения анкеты на электронную почту заявителя должно прийти письмо, в котором будет требование подтвердить заявку. После подтверждения на почту придет еще одно письмо с номером заявки, которое необходимо сохранить для дальнейших обращений. Все поданные заявки будут проработаны в течение нескольких недель.

Помощь будет доставлена каждой семье, которая примет участие в проекте, за счет компании "Новая почта".

Что входит в набор?

Многоразовые трусики, которые можно стирать;

специальные переменные вкладки, крепящиеся с помощью липучек.

снизить расходы семей с маленькими детьми на подгузники из-за использования многоразовых трусиков со сменными прокладками, которые значительно дешевле обычных подгузников;

поддержать экологию, снизив количество отходов.

Один набор предназначен для одного малыша, поэтому если в семье двое или трое детей, на каждого из них необходимо подать отдельную заявку, указав при этом разные ИНН.

Кто может принять участие в программе?

Принять участие может каждая украинская семья, имеющая ребенка, рожденного после 6 февраля 2021 года. То есть на момент старта проекта ребенку должно быть не более трех лет.

Заявку может подать один из родителей ребенка независимо от того, получала семья помощь от фонда BGV или других благотворительных организаций раньше.

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