Украинским беженцам повысят выплаты: сколько будут платить ежемесячно в Германии

Германия с 1 января 2024-го увеличит выплаты социально незащищенным верствам населения. Выплаты также увеличат и для украинских беженцев.

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Об этом сообщает издание tagesschau.de. В 2023 году в Германии начали выплачивать пособие по безработице Bürgergeld (гражданский доход). Это выплаты для людей, у кого доход меньше прожиточного минимума и нет работы. Помощь Bürgergeld в Германии получают более 5,5 млн человек. Эти же выплаты распространяются и на украинских беженцев.

С начала 2024 года размер пособия вырастет. В частности, новые суммы выплат будут следующие:

родители-одиночки или одинокие взрослые – 563 евро (сейчас 502 евро);

дети до 6 лет – 357 евро (сейчас 318 евро);

дети в возрасте 7-14 лет – 390 евро (сейчас 348 евро);

дети 15-18 лет – 471 евро (сейчас 420 евро);

При начислении пособия учитываются расходы на жилье, доходы и активы выше определенного порога.

Украине нужно вернуть беженцев

В ЕС находится 4,8 млн украинских беженцев, говорится в данных Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего – в Польше (1,5 млн человек), 881,4 тыс. – в Германии, 485,1 тыс. человек – в Чехии. В этих данных нет информации об украинских беженцах в Молдове, Грузии, США, Канаде, а также в России. РФ принудительно вывозила украинцев на свою территорию, похитила 19,5 тыс. детей, депортировала сотни тысяч человек взрослого населения (с оккупированных территорий).

Данные опроса Rakuten Viber показывают, что 69% украинцев после начала полномасштабной войны не покидали страну. 15% – выезжали, но уже вернулись домой. 16% – покинули свои дома и до сих пор не вернулись. "Только 1% точно планируют покинуть Украину в этом году, хотя конкретных планов еще нет. Очень мало украинцев намерены эмигрировать", – комментирует результаты опроса президент KSE Тимофей Милованов.

"Основными факторами для украинцев, планирующих вернуться в Украину, являются возможность воссоединения с семьей, членство Украины в ЕС и НАТО, повышение уровня оплаты и улучшение условий труда, реформы системы здравоохранения и судебной системы, а также помощь государства в восстановлении или возвращении утраченного или поврежденного жилья", – рассказывают OBOZREVATEL на платформе EWL.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, какие зарплаты предлагают украинцам в Норвегии. Украинцы имеют право трудоустроиться в одной из самых богатых стран мира.

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