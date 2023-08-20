Украинским беженцам объяснили, как получить пенсию или финпомощь за границей: инструкция

"Укрпочта" начала переводить пенсии и социальные выплаты украинским беженцам за границей. На первом этапе проект охватывает украинских пенсионеров в Польше, но затем расширится и на другие страны.

Видео дня

Украинцы могут получать пенсии международным почтовым переводом. Об этом говорится в заявлении "Укрпочты".

Для получения средств нужно подать заявление на выплату начисленной суммы пенсии/денежной помощи:

в электронном виде на сайте Укрпочты;

в бумажном формате и отправить ее по адресу: АО "Укрпочта", ул. Крещатик, 22, г. Киев, 01001 Украина (JSC "Ukrposhta", str. Khreshchatyk, 22, Kyiv, 01001, Украина).

"Важно! Международный почтовый перевод будет доставлен получателю в месяце следующем за месяцем в котором было отправлено заявление, по адресу временного пребывания. Для получения перевода необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность", – отметили в компании.

Ранее сообщалось, что украинцы могут перевести выплаты назначенной в Украине пенсии в Польшу. Для этого нужно подать свои документы через Учреждение социального страхования Польши (ZUS).

Для переназначения пенсии в Польшу нужно:

Обратитесь в ZUS по месту нахождения и предоставить соответствующий пакет документов (список будет ниже в материале). Территориальный орган ZUS заполнит нужные формулы и копии документов и пришлет их в ПФУ (Пенсионный фонд Украины). В Пенсионном фонде рассмотрят заявление и примут решение – ответ предоставит ZUS. Пенсионные выплаты будут передаваться каждый квартал на счет, открытый в польском банке.

Как писал ранее OBOZREVATEL, некоторым украинцам могут прекратить начислять пенсионные выплаты на банковскую карту. Такой вариант возможен, если помощь назначили, основываясь на документах, содержащих недостоверные данные.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!