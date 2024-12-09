Украинских судей подозревают в вымогательстве 1 млн долларов взятки за принятие "нужных" решений: названы имена

Действующему и бывшему руководителям Хозсуда Львовщины сообщили о подозрении в вымогательстве 1 млн долларов. За эти деньги они обещали обеспечить принятие "нужных" решений по судебным делам Западного апелляционного хозяйственного суда, а также предотвратить заказное убийство обличителя. Имен судей правоохранители не называют, однако по данным журналиста Олега Новикова, речь идет о председателе Хозсуда Василии Артимовиче и, вероятно, экс-главе этого же суда Михаиле Юркевиче.

Видео дня

О сообщении о подозрении рассказали в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ). Там отметили: это первое разоблачение руководителя специализированного суда общей юрисдикции антикоррупционными органами.

"В ходе следствия детективы и прокуроры задокументировали передачу части неправомерной выгоды в сумме 75 тыс. долларов. В настоящее время действующему и бывшему председателю Хозяйственного суда Львовской области сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Досудебное расследование продолжается, устанавливается причастность других судей", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Новиков напомнил: ранее по этому делу производился обыск у экс-председателя Западного апелляционного хозяйственного суда Бориса Плотницкого.

Отметим: Василий Артимович возглавил Хозсуд Львовщины 21 марта 2023 года.

Борис Плотницкий был назначен главой Западного апелляционного хозяйственного суда 1 октября 2018 года. Однако в августе этого года Высший совет правосудия уволил его и отправил в отставку.

Михаил Юркевич был избран главой Хозсуда Львовщины в 2014 году. Его заместителем тогда стал Артимович.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывшего заместителя председателя Высшего хозяйственного суда Украины отправили под стражу без альтернативы внесения залога. Речь, вероятно, идет об одиозном судье времен президента-беглеца Виктора Януковича – Артуре Емельянове.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!