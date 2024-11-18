Украинские банки получили рекордную прибыль: кто вошел в топ-10 по доходам

За 9 месяцев 2024 года прибыль украинских банков выросла на 7%, достигнув 117,63 млрд грн, несмотря на повышение ставки налогообложения. Лидером по прибылям остается ПриватБанк, заработавший 48,35 млрд грн, а наибольший рост показал МТБ Банк, увеличив прибыль в 13 раз.

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Об этом сообщают аналитики Опендатабот. За год прибыль ПриватБанка выросла на 11%, что стало одним из основных факторов роста общих показателей банковского сектора. Основная часть доходов государственных банков (63%) связана именно с заработками ПриватБанка.

Второе место по прибыли занимает Сбербанк, за 9 месяцев 2024 года заработавший 11,84 млрд грн, несмотря на небольшое снижение показателей по сравнению с прошлым годом. В тройке лидеров остается и Райффайзен Банк, получивший 6,15 млрд грн прибыли, сохранив стабильность показателей на уровне прошлого года.

Банки с иностранным капиталом получили 23% от общей прибыли – 27,32 млрд грн. Только один из 14 банков этой группы, а именно Правэкс Банк, получил убытки в размере 139,57 млн грн. Лидером среди иностранных банков стал Райффайзен Банк, чья прибыль осталась на уровне прошлого года – 6,15 млрд грн.

Частные банки продемонстрировали рост прибыли на 22% по сравнению с прошлым годом, достигнув 16,25 млрд грн. Треть этой прибыли приходится на ПУМБ, который заработал 5,18 млрд грн, хотя его прибыль снизилась на 9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост среди всех банков показал МТБ Банк, увеличив прибыль в 13 раз, достигнув 603,59 млн грн.

С 2024 года ставка налога на прибыль для банков была повышена с 18% до 25%, что повлекло за собой значительный рост налоговых вычетов. За первые 9 месяцев банки уплатили 30,7 млрд грн налога на прибыль, что на 80% больше, чем за весь период с 2017 по 2022 годы. Несмотря на это, чистая прибыль банков выросла на 11%, достигнув 106,1 млрд грн.

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам Даниил Гетманцев пояснил, что повышение ставки налогообложения было вынужденным шагом, обусловленным необходимостью финансирования оборонного сектора во время войны. Он отметил, что банковская система получает значительную часть своих доходов от безрисковых операций с государственными ценными бумагами, что создает условия для налогообложения по более высоким ставкам.

Топ-10 банков по прибылям в 2024 году

Место Название банка Прибыль (млрд грн) 1 ПриватБанк 48,35 2 Сбербанк 11,84 3 Райффайзен Банк 6,15 4 Укрэксимбанк 5,87 5 ПУМБ 5,18 6 Креди Агриколь Банк 5,12 7 УкрСиббанк 5,04 8 Укргазбанк 4,67 9 Универсал Банк 4,41 10 ОТП Банк 4,17

Учитывая высокие доходы банковского сектора и рост налоговых отчислений, Верховная Рада рассматривает законопроект, предусматривающий временное повышение ставки налогообложения до 50% для банков на 2024 год. Это решение может оказать существенное влияние на рентабельность банков и достаточность их капитала, но, по словам Гетманцева, является вынужденной мерой для финансирования неотложных потребностей страны.

В то же время банки продолжают сохранять высокую ликвидность, что позволяет им поддерживать стабильность даже в сложных условиях. По данным НБУ, норматив достаточности регулятивного капитала составляет 16,15%, что значительно превышает минимальные требования.

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