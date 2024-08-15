Украинских учителей за границей оставят без зарплат: Кабмин принял решение

Чтобы получать от государства выплаты за простой, украинские учителя должны находиться на территории государства. Выехавших лишат финансовой помощи – в частности это касается работников учебных заведений, прекративших деятельность из-за оккупации или боевых действий.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров. Оно распространяется на педагогических работников образовательных и инклюзивно-ресурсных центров, где учатся дети с особыми образовательными потребностями.

Простой во время войны

Согласно Кодексу законов о труде Украины (КЗоТ) простой – это остановка работы, вызванная отсутствием организационных или технических условий, необходимых для выполнения работы. Причинами простоя могут быть:

административная приостановка деятельности предприятия;

перепрофилирование работ;

нарушение договорных отношений с партнерами;

экономический кризис;

умышленное и непреднамеренное нарушение работниками техники безопасности или трудовой дисциплины;

повреждение оборудования.

Обстоятельства, приведшие к простою, могут иметь непреодолимую силу. Это могут быть война, объявленное военное положение, стихийные бедствия, техногенные катастрофы или пандемии.

Украинское законодательство не имеет конкретных требований или условий для введения простоя в образовательных учреждениях в условиях военного положения. Но с самого начала полномасштабной российской агрессии наиболее распространенными причинами простоя учителей в Украине были :

угроза жизни работников;

активные боевые действия в местности, где расположено образовательное учреждение;

оккупация этих территорий;

уничтожение или разрушение помещения учебного заведения вследствие боевых действий;

невозможность выполнения работ из-за отсутствия технических условий – нет электроснабжения, связи и т.д.

Простой учителей в Украине

Согласно КЗоТ, во время простоя учителя имеют на выплаты объемом не менее двух третей тарифной ставки от установленного оклада. Кроме того, уменьшение нагрузки на фонд оплаты труда не может быть причиной простой, поскольку это не организационное или техническое условие работы.

Ранее образовательный омбудсмен Сергей Горбачев пояснил, что простой в учебном заведении может быть объявлен только при условии, если он вводится для всего коллектива, то есть если учебное заведение вынуждено приостановить работу. В частности, это может быть повреждение или разрушение образовательного учреждения.

Ранее в Министерстве образования и науки подсчитали, что после начала полномасштабного вторжения РФ было разрушено более 200 и более 1600 школ получили повреждения. Также, по данным Горбачева, на август 2023 года за границей находилось около 12-15 тыс. педагогов.

Впрочем, это не значит, что все они находятся в простое – некоторые педагоги продолжают обучать детей дистанционно. Как пояснили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, таким учителям будет засчитан стаж. То же касается и учителей в простое.

Ранее OBOZ.UA сообщал о повышении зарплат учителей в Украине. Из-за увеличения минимальной зарплаты в стране средняя заработная плата педагогов вырастет до 16 тысяч гривен.

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