Украинки опровергают мифы о работе в IT: работают лучше многих мужчин и руководят большими командами

OBOZ.UA пообщался с успешной IT-специалисткой и собрал главное о ее работе, стереотипах и особенностях "мужских" коллективов

Украинские IT-компании активно нанимают женщин на задачи, которые раньше традиционно выполняли мужчины. Украинки руководят большими командами, решают самые сложные задачи, в то же время постоянно сталкиваются с ложными стереотипами и предвзятым отношением.

О том, почему женщинам не стоит бояться работы в IT, как руководить командой программистов и непрерывно развенчивать мифы, OBOZ.UA рассказала Ирина Белоусова, руководитель отдела бизнес-анализа департамента сопровождения программного обеспечения UNITY-BARS.

Видео дня

"Ты здесь, чтобы выйти замуж". Об образовании и первой работе

Впервые распространенность стереотипов по отношению к женщинам я почувствовала на себе еще в вузе, когда получала техническое образование. Там можно было услышать и о том, что "ты здесь, только чтобы выйти замуж", что "девушки никогда не будут работать по специальности".

Я училась в КПИ по специальности "прикладная математика". На потоке было три группы где-то по 35 студентов в каждой. И вот на весь поток было всего 8 девушек! Нам нужно было доказывать, что мы понимаем, куда пришли, что сознательно сделали свой выбор и ничем не хуже ребят.

Я почувствовала "особое" отношение и на своей первой работе. Но здесь все проще. Если ты в команде, вместе со всеми разобрала задачу, перелопатила код, отстояла позицию перед заказчиками, если ты работаешь на уровне, ты будешь такой же, как и все члены команды.

Каждая задача – это некий вызов команде. И если ты классно работаешь и болеешь за качественный результат, с тобой однозначно хочет работать и команда. Все-таки специалиста оценивают по результату и здесь уже гендер не столь важен. Но не все стереотипы из вуза я смогла развенчать. Мой муж – мой одногруппник, и мы уже 20 лет в браке. Так что мужа в техническом вузе я все же нашла, как и предсказывали мне преподаватели.

Но все остальные стереотипы точно не стоят внимания. В IT невозможно прекратить учиться. Всё очень динамично развивается. Я должна учиться постоянно. Даже не могу припомнить, сколько курсов я прошла, сколько специализированной литературы прочла. И я вижу рядом с собой очень образованных, умных женщин.

Бывает, что приходит новая специалистка в команду. Что думают мужчины чаще всего? Что женщина в IT должна заниматься бухгалтерией или документооборотом. Эта новая сотрудница попадает на совещание, внимательно все выслушивает, а в конце озвучивает просто убийственное решение или фразу, утирающую нос всем вокруг. Такие у нас девушки.

Женщин в IT становится больше с каждым годом, но до паритета еще далеко

В UNITY-BARS я пришла в 2018 году. Компания очень изменилась с тех пор. Тогда еще даже не существовало отдела, который я сейчас возглавляю. Я пришла в департамент, где работало 15 парней и две девушки.

Сейчас в моей команде 10 специалистов, есть открытые вакансии. И я немного выравниваю гендерный баланс в целом по компании: у нас в отделе работают 9 женщин и всего один мужчина. Ситуация меняется, в технических вузах становится больше девушек. Я вижу их у нас на собеседованиях. Раньше большинство вакансий для разработчиков, проектных менеджеров, бизнес-аналитиков было за ребятами, а сейчас эти вакансии занимают и девушки. Жизнь стремительно развивается. Сейчас уже не важно, тебя лечит мужчина или женщина или какой пол у того, кто написал код. Главное – какой ты специалист.

Многое изменилось с началом полномасштабной войны. Мы должны выполнять план, стараемся быть успешными, платить налоги, при этом из-за мобилизации теряем некоторых специалистов. В любой момент могут мобилизовать, например, архитектора. А это носитель очень специфических и узкоспециализированных знаний, получаемых годами. Его невозможно быстро заменить, это годы обучения, практики. Женщины в IT могут сохранять стабильность и непрерывность процессов.

О том, как женщине управлять командами IT

Я такой лидер, к которому можно прийти за советом. Я не боюсь сказать, что чего-то пока не знаю. Но когда ко мне приходит человек, всегда должна разобраться с ним с задачей. Я не даю задачу, которую мы не понимаем. Есть среди разработчиков такие уникальные люди-одиночки: получили задачу, надели наушники и больше ни с кем не хотят общаться.

Но всегда есть ситуация, когда нужна помощь. И когда даже такой специалист-одиночка видит результат от работы в команде, видит, как вместе можно решить проблему, по кусочкам собрать информацию, вместе найти решение, он будет настроен на командную работу.

Девушкам, которые будут руководить отделами в IT, хочу сказать: не сомневайтесь. Если вам поверили и вам делегировали, значит, и вам нужно в себя верить. И никогда не бойтесь ошибаться. Просите о помощи, слушайте. Когда у меня спрашивают, "можно ли задать примитивный вопрос", я всегда говорю: "Конечно!" Ибо если человек задает вопрос, значит, он начал разбираться. Это первый необходимый шаг.

"Материнство не мешает быть успешной в IT"

Так сложилось, что у нас принято считать, что именно женщина должна отвечать за большую часть домашних дел. Но я за партнерские отношения. Мы с мужем все равно работаем, развиваемся, для нас важна реализация. И мы вместе решаем трудности, возникающие с детьми. Мы договариваемся, кто когда забирает или отводит в школу, садик.

У меня двое детей, и мое материнство не мешает и не может мешать развиваться. Я была в декрете, мне было трудно вернуться из декрета, но я это сделала. И у нас в компании всегда возвращающиеся из декрета женщины становятся еще более успешными. Материнство многое меняет. Во время декрета я много училась, проходила онлайн-курсы.

У меня уже нет времени быть неэффективной на работе или дома. У меня есть свое время на работу, на отдых, на семью. Я не боюсь попросить помощи, когда она мне нужна.

Женщины в IT более стабильны. Мужчины чаще хотят большую зарплату, их чаще что-то не устраивает. А вот женщина в компании – стабильность. Женщина скорее будет себя недооценивать, чем требовать от компании больше, чем она может дать.

А еще так складывается, что женщина всегда стремится завершить то, что начала. Если она занимается проектом, то доведет его до конца, что бы там ни произошло. Мужчины чаще занимаются, пока им интересно. Женщина же категориями "интересно или не интересно" не оценивает работу. Это об ответственности. Но, конечно, все люди разные.

IT уже стремительно меняется. Девушки получают техническое образование, за ними будущее. Я бы посоветовала вообще не обращать внимания на эти стереотипы, мифы. Если ты девушка и тебе нравится эта сфера, пробуй. Если хотеть, развиваться, не останавливаться, у тебя обязательно получится. У нас очень много успешных женщин в IT. Есть язык программирования Ada, названный в честь Ады Лавлейс. Это одна из первых в мире программистов. Ада еще в 19-м веке доказала, что женщины могут быть крутыми айтишницами.