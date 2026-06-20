Украинка заработала на OnlyFans почти миллион долларов и не заплатила налоги: ей начислили космический штраф

ГНС в Днепропетровской области начислил девушке, заработавшей на OnlyFans 911 ,5 тыс. долларов, штраф в размере 7,6 млн грн, из которых почти 1,5 млн грн — штрафы. Модель пыталась отменить начисление, однако судья ей отказал.

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Об этом говорится в решении суда по делу № 160/2971/26 от 16 июня 2026 года. Так, за создание контента на платформе OnlyFans за несколько лет женщина заработала 911,5 тыс. долларов.

Налоговая получила информацию об этих доходах от Fenix International Ltd (владеет платформой OnlyFans). Тогда ГНС доначислила налог на доходы физических лиц в размере 7 млн грн, из них 1,4 млн грн — начисленные штрафы.

Кроме того, налоговики доначислили и военный сбор в размере 590,7 тыс. грн, из которых 118,1 тыс. грн — штраф.

Ранее в Украине провалили законопроект Ярослава Железняка о декриминализации производства и распространения порнографии ("за" — всего 207 депутатов). Речь идет о контенте, созданном при добровольном участии исключительно совершеннолетних.

Рассмотрение состоялось после громкого задержания должностных лиц Нацпола, которые за десятки тысяч долларов "крышевали" работу порноофисов. Задержано руководство полиции нескольких областей.

Вопрос легализации порно в Украине рассматривается уже не впервые. Действующее законодательство позволяет возбуждать дела даже за "эротические сообщения", которые, например, жена отправляет своему мужу.

Как ранее писал OBOZ.UA, Киевский окружной административный суд удовлетворил иск Государственной налоговой службы в Киевской области и обязал украинку доплатить более 346 тыс. грн налогов. Женщина, как установила налоговая проверка, зарабатывала на OnlyFans. Однако в суде она заявила, что её данные, вероятно, украли и на упомянутой платформе она не зарабатывала.

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