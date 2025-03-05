Украинка купили на ROZETKA робот-пылесос, который впоследствии сломался: она отсудила у маркет-плейса тысячи гривен "за волнение"

Лебединский районный суд Сумской области удовлетворил иск украинки против ООО "Розетка.УА" (ROZETKA). Она купила робот-пылесос, который впоследствии сломался. Ремонтировать технику по гарантии бесплатно в компании отказались, поэтому она через суд получила компенсацию не только стоимости ремонта, но и компенсировала свои "эмоциональные волнения".

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Об этом говорится в решении по делу №950/1313/24. Истица купила робот-пылесос за 9999 грн. Техника вскоре сломалась, и она предоставила его на гарантийное обслуживание. В "Розетку" передала робот-пылесос Сервисному Центру Smart Group. После проведения диагностики представителями Smart Group было предоставлено заключение о механическом повреждении товара, в связи с чем в дальнейшем гарантийном обслуживании было отказано.

За ремонт женщине предложили заплатить около 5 тыс. грн. Однако тогда истица обратилась к другим мастерам, которые починили технику всего за 2 тыс. грн, а также пришли к выводу, что проблема возникла из-за модуль турбины (а не из-за механического повреждения). Такое повреждение по мнению истицы – гарантийный случай.

В суде женщина потребовала компенсировать ей 2 тыс. грн за ремонт, 10 тыс. грн за услуги адвоката, а также еще 4 тыс. грн в виде компенсации морального вреда.

"Неправомерные, по мнению истицы, действия ответчика вызвали у нее существенные эмоциональные страдания и переживания, повлекшие изменение привычного ритма ее жизни, волнение, нарушение сна и потерю дополнительного времени на решение вопросов, связанных с обращением к ответчику и самостоятельным устранением недостатков", - говорится в решении суда.

Суд решил:

взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "РОЗЕТКА. УА" затраты на устранение недостатков робота-пылесоса Dreame D9 МАХ Вlack в размере 2130 грн;

средства на возмещение морального вреда на сумму 4 000 грн;

расходы на профессиональную помощь в размере 10 035 грн.

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