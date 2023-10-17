Украинец через суд получил от чиновников моральную компенсацию за размер пенсии

Деснянский районный суд Чернигова обязал местный Пенсионный фонд возместить пенсионеру моральный ущерб в размере 2 тыс. грн. При этом истец требовал выплатить ему 20 тыс. грн. Суд принял решение сократить сумму в 10 раз.

Об этом говорится в решении суда по делу №750/12635/23. Так, пенсионер ранее выиграл судебный иск и обязал чиновников провести перерасчет выплаты. "Решением Черниговского окружного административного суда от 06 июня 2023 года по делу №620/1924/23 иск удовлетворен. Признаны противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Черниговской области относительно не начисления и не выплаты доплаты к пенсии", – говорится в материалах дела.

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Сумма доплаты за период с июля 2021 года по июль 2023 составила 33,5 тыс. грн. Однако Пенсионный фонд ничего не заплатил. Вероятно, в бюджете средств для компенсации проигранного судебного иска нет.

"Истец подал заявление о рассмотрении дела без его участия. Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался в установленном законом порядке, причин неявки суда не сообщил", – говорится в судебном решении.

Отметим, Пенсионный суд проиграл уже более 50 млрд грн пенсионерам. Абсолютное большинство из них – военные пенсионеры. Они имеют право на перерасчет своих выплат в связи с повышением зарплат военных. Однако, после начала полномасштабной войны зарплаты военных резко выросли, теперь военные требуют перерасчета, на которого нет денег.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что украинцам через несколько месяцев пересчитают пенсии. Размер выплат увеличится как минимум для четырех категорий.

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