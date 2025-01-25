Украина оказалась худшей в мире по рождаемости: озвучены данные статистики и возможные последствия

В Украине – худший уровень рождаемости в мире. В среднем у 10 женщин – всего 6 детей, при этом для замещения поколений с учетом детской смертности на 10 женщин должно быть 11 детей.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Аналитики McKinsey Global Institute собрали данные о рождаемости по всему миру. Голубая и синяя зоны – условный участок карты, который находится в "демографической безопасности". Здесь рождаемость на одну женщину – больше двух детей. Таким образом, пара взрослых оставит после себя пару детей, произойдет замещение поколений. Лучшая ситуация в Субсахарской Африке (части африканского континента южнее пустыни Сахара: Гвинея, Нигер, Руанда и еще 46 государств), где 10 пар взрослых в среднем оставляют после себя 44 ребенка. При этом самая высокая рождаемость в самых бедных странах.

В Украине, где даже во время полномасштабной войны уровень жизни значительно выше, чем в большинстве стран Субсахарской Африки (но самый низкий в Европе), худшая в мире рождаемость. На демографической карте McKinsey Global Institute есть два темных бордовых пятна: Большой Китай (Тайвань, КНР, Гонконг, Макао и Сингапур) и Украина. Но если в Большом Китае уровень рождаемости – один ребенок на одну семью, то в Украине и того меньше. В среднем во время войны на 10 семей – всего шесть детей (данные украинских демографов). Если верить карте аналитиков, это самый низкий показатель в мире.

Более того, если анализировать ситуацию в разных частях мира, в беде оказалась не только Украина, но и вся Европа. В среднем уровень рождаемости здесь составляет 1,4 ребенка на одну пару (или 14 детей на 10 пар). Это вдвое лучше, чем в Украине, однако значительно хуже, чем должно быть для остановки депопуляции.

Если ситуация в Украине объясняется в первую очередь полномасштабной войной (а вместе с тем эмиграцией, преждевременной смертью, отложенными решениями по отцовству и т.п.), то в Европе демография объясняется в том числе и сменой приоритетов. Современная европейская женщина стремится строить карьеру и видит много путей для самореализации. Кстати, похожая "плохая" ситуация и в США, где на 10 семей рождается 16 детей. Для простого замещения поколений, с учетом преждевременной смерти, 10 пар должны оставлять после себя 21 ребенка. Тогда бы (без учета миграционных процессов) количество населения не изменялось.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которые выехали из страны из-за полномасштабного вторжения России и не планируют возвращаться, – это самая большая демографическая потеря, которая не сравнится по величине с потерями на фронте. Ежемесячно количество наших сограждан, которые решают не возвращаться из стран, приютивших их, растет примерно на 100-150 тысяч.

Напомним, что в ООН прогнозируют, что к 2100 году население Молдовы сократится до 1,5 миллиона человек, то есть почти наполовину. Уже сейчас в Кишиневе раздается мнение, что украинские беженцы, которых в стране около 100 тысяч, могут немного улучшить демографическую ситуацию.

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