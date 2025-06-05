"Убежище бывших": OBOZ.UA нашел элитный остров возле Киева, на котором впечатляющие имения построили экс-нардепы и "почетный дипломат"

В самом дорогом пригороде Конча-Заспы несколько нардепов, а также муж бывшей "регионалки" поселились на "Острове везения". Семьи бывших парламентов вчетвером живут на целом острове. Первыми построили три имения. О том, как "Остров везения" превратился в "Убежище бывших" и кто может позволить себе жизнь в собственной резиденции недалеко от Киева, читайте в материале OBOZ.UA.

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Один из самых дорогих островов Киевщины

В поселке Козин (Конча-Заспа) стоимость недвижимости достигает сотен миллионов гривен. Площадь имений здесь достигает более тысячи квадратных метров, а на территории рядом с главным домом сразу строят помещения для домашнего персонала, дом для охраны и даже садовника.

Самые дорогие участки в Козине - с собственным выходом к реке. Частный причал или кусок пляжа значительно увеличивает собственность недвижимости. Настоящие "везунчики" живут не просто на берегу реки, они владеют целыми островами.

Один из таких островов - "Остров везения" рассчитан всего на пятерых владельцев. Среди них "почетный дипломат", два бывших нардепа и муж бывшей нардепа. Жителей элитного острова объединяют не только многомиллионные состояния. Все они связаны с политической элитой (или же были ее представителями), причастны к крупному бизнесу.

Первый из владельцев острова - муж бывшей регионалки. Одно из имений на острове оформлено на компанию "Эмберстар Б.В". Это нидерландская компания, упоминаний о которой в украинских СМИ не было. Еще в 2014-м эта компания стала владелицей двух участков на острове, а также имения площадью 856,3 кв.м. На участке также находятся хозяйственные постройки площадью 262,9 кв.м.

OBOZ.UA зарегистрировался в Торговой палате Нидерландов и заказал выписку с информацией об указанной компании. Оказалось, что ее владелец - Геннадий Литвин. Он - муж бывшего народного депутата от Партии регионов Ларисы Мельничук. Также в СМИ имя Геннадия Литвина упоминали в новостях в качестве партнера владельца обанкротившегося "Дельта Банка" Николая Лагуна.

Напомним, в октябре 2021 года бывшему владельцу Дельта Банка Лагуну сообщили о подозрении в растрате. Сам банк в 2015-м был признан НБУ неплатежеспособным, а Офис генпрокурора вел расследование в процессах 10 должников Нацбанка и Фонда гарантирования вкладов.

Их совокупная задолженность перед вкладчиками составляет более 120 млрд грн. В течение 2012-2015 годов топ-менеджеры учреждения заключили заранее убыточные для банка кредитные договоры.

Бывший нардеп и действующий застройщик

Ближе к въезду на остров в большем особняке площадью 1123 кв.м (такой может стоить несколько миллионов долларов) поселился бывший нардеп Игорь Лысов. Политик несколько созывов работал в парламенте в качестве члена Партии регионов. Лысов также занимается строительным бизнесом.

Имение бывший нардеп приобрел, когда уже не работал в парламенте (в 2019-м). Кроме главного дома на территории находятся две веранды, дом для персонала, хозяйственный дом, дом охраны.

По данным YouControl, компании группы Игоря Лысова работают в сфере строительства жилой недвижимости. Главный актив группы - строительная компания ООО "ТМО "Лико-Холдинг", которая представлена на рынке недвижимости жилыми комплексами "Лико-Град", "Венеция" и Liko Grad Perfect town, и другими.

Не менее масштабную резиденцию строят на участке, который принадлежит Наджафли Эмину Муса оглы. В реестре прав на недвижимое имущество пока нет данных о площади поместья, возможно, дом все еще не введен в эксплуатацию.

Наджафли Эмин Муса оглы приобрел земельный участок лишь в конце прошлого года. "Дипломат, украинский политик, украинский адвокат, общественный деятель.Почетный консул Республики Казахстан в городе Харьков с 15 февраля 2020 года. Президент Харьковского дипломатического клуба с 22 августа 2020 года", - говорится в биографии правоведа на его странице в Википедии (которую, вероятно, заполняли его представители).

В 2015-м "дипломат" получил удостоверение адвоката от Совета адвокатов Харьковской области, он также был помощником нардепа.

Владелец самого большого имения - бывший нардеп и академик

Самым большим домом владеет Олег Салмин. Бывший нардеп поселился в имении площадью 1218,7 кв.м. На территории кроме главного дома находится дом охраны, дом садовника (!), гостевой дом, баня, терраса, теннисный корт и причал.

На территории есть выход к реке. Как говорится в данных YouControl, в группу семьи Салмин (наряду с Салминым среди ключевых лиц также есть его жена Людмила Корнийчук, совладелица "Эско-север") входят восемь компаний. Компании группы работают преимущественно на рынке коммерческой недвижимости и ценных бумаг.

Отметим, только один из описанных владельцев недвижимости оформил имение не на себя, а на иностранную компанию. При этом владельцы острова занимались бизнесом и, вероятно, имели достаточно состояния для покупки самых дорогих домов в Украине.