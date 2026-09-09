"У вас налоговая задолженность": украинцам на почту приходят опасные письма

Украинцам рассылают электронные письма якобы от налоговой службы с сообщениями о налоговой задолженности. В таких письмах получателя призывают срочно перейти по ссылке, чтобы проверить сумму долга или сразу его оплатить. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт, где мошенники пытаются украсть персональные и банковские данные.

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О новой схеме предупредили в Министерстве юстиции. Отмечается, что злоумышленники пытаются сделать сообщения максимально похожими на настоящую корреспонденцию государственных органов – используют их логотипы, оформление и официальный стиль.

Главный расчет мошенников – заставить человека действовать быстро. Сообщение о якобы имеющемся долге может вызвать страх штрафов или других последствий, из-за чего получатель не проверяет адрес отправителя и переходит по ссылке.

Что происходит после перехода по ссылке

Ссылка в таком письме ведет на поддельный сайт, который внешне напоминает страницу государственного учреждения. Пользователя могут попросить ввести персональные данные, реквизиты банковской карты, логин или другую конфиденциальную информацию.

В результате мошенники могут получить доступ к аккаунтам или банковским данным. В отдельных случаях переход на вредоносный ресурс или загрузка файлов из такого письма также могут создать риск заражения устройства.

Поэтому даже если письмо выглядит убедительно и содержит знакомый логотип, не стоит переходить по его ссылке. Если человек получил сообщение о задолженности, проверять информацию нужно самостоятельно через официальные ресурсы государственных органов, а не с помощью ссылки из электронного письма.

Прежде всего стоит обратить внимание на адрес отправителя. Даже незначительные отличия от официального адреса могут свидетельствовать о подделке.

Также опасными сигналами являются требование срочно что-либо сделать, угрозы штрафами и просьбы ввести банковские или персональные данные. Не стоит также открывать подозрительные вложения или загружать файлы, которые приходят вместе с такими сообщениями.

Что делать, если уже перешли по ссылке

Если человек уже ввел на подозрительном сайте свои данные или передал банковскую информацию, нужно как можно скорее принять меры для защиты счетов и аккаунтов. В случае мошенничества об этом можно сообщить Киберполиции через соответствующую форму. Подозрительное письмо также можно передать на проверку Национальной команде реагирования на киберинциденты CERT-UA по адресу [email protected].

Главное правило в такой ситуации – не действовать поспешно. Если сообщение требует срочно оплатить долг, перейти по ссылке или ввести банковские данные, сначала нужно самостоятельно проверить информацию через официальный ресурс соответствующего государственного учреждения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцам назвали схему кол-центров. Эксперт рассказал, как именно мошенники "обрабатывают" своих жертв.

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