У украинцев за долги арестовывают зарплатные карты: что происходит и как не лишиться денег

Банки по запросу исполнительной службы арестовывают зарплатные счета украинцев. Заблокировать доступ к средствам на счету могут за коммунальные долги, долги по коммуналке и т.д.

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Об одном из таких случаев написал клиент ПриватБанка в специализированном форуме Минфин. Клиент в своей жалобе утверждает, что зарплатная карта является целевой и ее нельзя арестовывать, что на самом деле не является правдой.

"У меня открыт счет в Приватбанке целевого назначения, для выплаты заработной платы, но банк его арестовал по постановлению исполнительной службы, несмотря на закон и то, что исполнительная служба прописала "кроме тех счетов которые запрещены законом" при обращении на горячую линию результата ноль", – возмущается клиент.

В "Привате" пояснили: они руководствуются требованиями действующего законодательства Украины и нормативно правовыми актами Национального банка Украины, регулирующими отношения в сфере банковской деятельности. При поступлении постановления о снятии ареста ограничения будут снять в течение от одного до трех дней.

"Обработка и исполнение постановления об определении текущего счета физического лица – должника в банке для осуществления расходных операций производится в определенный срок (до 10 дней)", – отметили в "Привате".

арестовывать могут счет, несмотря на размер долга;

после ареста можно обратиться к исполнителю и разблокировать сумму, равную двум минимальным зарплатам (13,4 тыс. грн).

Частный исполнитель Анатолий Телявский рассказывает OBOZREVATEL: мало обращают внимание на еще одно важное нововведение – по новым правилам должнику оставляют на счете 13,4 тыс. грн в месяц на текущие расходы. Раньше блокировали всю сумму на счете, а если это единственный счет должника, на который он получает свою зарплату, его оставляли фактически без всех средств.

"Введена минимальная сумма на счете, на которую нельзя наложить взыскание. Раньше можно было арестовать всю сумму. К сожалению, у нас нет специализированных счетов, на которых были бы только пенсионные выплаты или зарплата. Арестовывали весь счет, и вообще человек не мог пользоваться всеми своими средствами", – рассказывает Телявский.

Однако "освободят" 13,4 тыс. только после обращения в исполнительную службу. Часть должников жалуется, что вместе с их счетами также были арестованы средства, которые они собирали для помощи ВСУ. Частный исполнитель отмечает, что он, как и его коллеги, может действовать только в рамках законодательства. Так что дополнительно снимать арест с суммы, превышающей 13,4 тыс. грн, нельзя.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинцы начали жаловаться на двойные комиссии. Чтобы узнать размер комиссии, необходимо изучить условия действия своих банковских карт. Например, для снятия наличных денег не стоит использовать кредитную карту, даже если вы планируете снять собственные средства.

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