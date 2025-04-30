Украинские водительские удостоверения будут "признаваться" в одной стране ЕС: в какой именно и что изменится

Украинцы, проживающие в Латвии, смогут обменивать свои водительские удостоверения на латвийские без сдачи теоретических и практических экзаменов – это существенно упростит им легализацию за рулем. Аналогичные условия будут действовать и для граждан Латвии в Украине, права будут обмениваться напрямую, без подтверждения водительских навыков.

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Соответствующее решение было принято на заседании правительства 30 апреля, о чем сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Речь идет о взаимном признании и обмене национальных водительских прав между Украиной и Латвией.

То есть после вступления соглашения украинцы, переехавшие в Латвию, смогут получить местное водительское удостоверение без сдачи теоретических или практических экзаменов. Такие же правила будут действовать и для латвийцев, проживающих в Украине. Решение создаст справедливые и комфортные условия для обеих сторон. Фактически это означает:

украинцам не придется повторно проходить обучение и экзамены в Латвии, чтобы получить местные права;

латвийцы получат такие же преимущества в Украине.

До этого времени украинцы, проживавшие в Латвии больше года, вынуждены были сдавать экзамены, если хотели пользоваться легальными латвийскими правами. Это требование не распространялось на лиц со статусом временной защиты – они могли продолжать пользоваться украинскими правами.

В Главном сервисном центре МВД еще в октябре 2023 года сообщалось, что ведут активную работу над таким соглашением. И, наконец, после ее подписания и ратификации, украинские водители смогут оформлять латвийские документы без дополнительных процедур.

У Украины уже есть подобные договоренности с рядом других государств, в том числе с Италией, Испанией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Это означает, что перечень стран, где украинцы могут без проблем обменять права, постепенно расширяется — и это хорошая новость для тех, кто долго проживает или планирует жить за границей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в приложении Действие вскоре появится возможность сдать онлайн-экзамен на водительское удостоверение. Справедливость тестирования будет контролировать встроенный искусственный интеллект, отслеживающий поведение пользователя во время экзамена.

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