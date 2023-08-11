У учителей требуют вернуть помощь в 6500 грн, которую они получили после начала полномасштабной войны: кто нарушил правила

Министерство образования и науки Украины требует вернуть выплату "єПідтримка" в размере 6500 грн (выплачивали вначале полномасштабной войны) у 3247 учителей и научных работников. По правилам программы бюджетники не должны были получать выплаты, однако несколько тысяч бюджетников все одно подали заявку и ошибочно получили деньги.

Видео дня

Об этом говорится в ответе Министерства образования и науки на запрос "Українських новин". "Минэкономики предоставлен обновленный перечень работников подчиненных МОН заведений, учреждений в соответствии с результатами первоочередной верификации государственных выплат, проведенной Минфином, работникам которых необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6 500 грн", – говорится в ответе.

МОН отмечает необходимость срочного возврата средств в резервный фонд государственного бюджета, что позволит направить их для обеспечения ключевых потребностей субъектов сектора национальной безопасности и обороныю В письме Минобразования отдельно обращают внимание, "что при перечислении средств нужно обязательно учитывать одноразовую комиссию банка за осуществление перевода", в противном случае сумма возврата не будет соответствовать сумме неправомерно полученной помощи 6 500 грн.

Также отметим, что данное непопулярное по содержанию письмо Минобразования было подписано заместителем министра Светланой Даниленко. "Среди условий предоставления выплаты было четко указано, что помощь предоставляется лицам, работающим на условиях трудового договора (контракта) и не являющимся работниками бюджетных учреждений, фонда общеобязательного государственного страхования", – говорится в разъяснении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кабмин отсрочил нововведение о назначении помощи ВПЛ на семью. Мы разобрались, кто именно должен обращаться за помощью с 1 августа и когда введут новые правила.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!